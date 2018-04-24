分析師：5大因素恐令Hibor上升 港元或再度反彈

經過金管局 13 度進場干預後，港匯回穩，昨 (23) 日港匯最低見 7.8455，最高見 7.8415，截至傍晚 6:23，報 7.8439。不過，平安好醫生招股熱爆，港元資金需求強勁，加上月尾效應，港元拆款利率 (Hibor) 全線上升，尤耳 1 個月期拆款利率升穿 1%，報 1.04714%，為 1 月初來最高。

在金管局 13 度進承接 513.31 億港元沽盤後，港匯連日回穩，走資情況亦暫停，上周五 (20 日) 至今未見金管局再進場承接港元賣盤。

據彭博報價顯示，港匯昨日高見 7.8415，是 1 個月以來最高。不過拆款利率繼續全線上升，銀行公會數據顯示，與供樓按息相關的 1 個月期拆款利率升穿 1%，報 1.04714%，較上日高出 7.25 點子，是超過 3 個月以來最高。

1 個月期拆款利率升穿 1%，報 1.04714%，為 1 月初來最高。(圖：香港財資市場公會)

香港《文匯報》引述華僑銀行經濟師謝棟銘及李若凡昨發表的報告指出，自 4 月 12 日以來，金管局頻繁接手港元賣盤，使銀行業總結餘下降至 1285 億港元。由於總結餘在短短 1 周內減少了 30%，且本周將迎來月結效應及平安好醫生招股活動，市場對資金趨緊的擔憂升溫。

因此，從上周四開始，看空港元的投資者提前獲利離場，最終帶動美元兌港元從 7.85 下滑至 1 個月低位 7.8441。該行預期在月末之前，美元兌港元將穩定在 7.85 以下水平，金管局也將暫時獲得喘息。

不過，該行認為，月末過後，美元兌港元可能再度上探 7.85，並迫使金管局重新出手。但預料直至 6 月左右期間，會出現以下 5 個因素，可能令港元拆款利率增添上行壓力，導致港美息差收窄，從而使套利交易者更趨謹慎。屆時，港元可能再度反彈。

1) 總結餘進一步減少；2) 上市公司集中派息；3) 潛在大型新股上市計劃，如小米、螞蟻金服及聖盃公司；4) 季結效應；5) 美國聯準會大概率 6 月升息。

該行預計，年中之前總結餘將逐漸下降，最終站穩在 800 億至 1000 億港元的水平。然而，在全球央行同步收緊政策，促使資金快速外流，從而關閉港美拆款利率缺口之前，該行認為港元反彈至 7.75 至 7.80 區間的機會不大。

美元兌港元走勢"> 美元兌港元走勢

《星島日報》援引中銀香港 (2388-HK) 副總裁龔楊恩慈分析，在聯匯機制下，近日港元拆款利率上升屬預期之內，現估計美國 6 月升息的機會高達 9 成，港元拆款利率向上的趨勢明顯，至於拆款利率升速則視乎美息變化及資金流向，而香港有機會下半年上調最優惠利率(P)，貸款利率亦有升壓。

樓市方面，楊恩慈說，今年以來樓價持續上升，但由於今年樓宇供應量增加，利率趨升，並出現貿易戰及地緣政治等不明朗因素。

上商財資業務處研究部主管林俊泓指出，繼平安好醫生後，市傳 5 月將有 2 檔重磅 IPO，包括小米和螞蟻金服，若成事，料將加劇 1 個月拆款利率的升勢，港匯亦會繼續偏強。

隨著拆款利率上升，銀行陸續上調港元定期存款利率，恒生 (0011-HK) 將 6 及 12 個月定存利率分別加 20 點子及 25 點子，至 1.3% 及 1.55%，惟只適用於起存額 20 萬元的優越理財客戶。