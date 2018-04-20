駁炒家雙邊操控 金管局：上兆銀彈備戰 港匯瞬間反彈

香港金管局昨 (19) 日清晨再出手承接港元賣盤，涉資逾百億元，但金管局其後高調反駁有炒家「雙邊操控」的傳言，港匯即反彈，至昨晚仍然高於 7.85 水平。財資市場人士指出，不少早期所建的美電長倉盤獲利離場，使港匯彈升。

但各界均預料，走資情况會持續，並促使香港銀行在今年上調最優惠利率 (P)。事實上，昨日港元中長期拆款利率均全線抽升至海嘯後新高。

近日金管局連番出手承接港元，中港媒體指有炒家進行雙邊操控，賣港元造成市場恐慌，再透過賣期指獲利。金管局副總裁李達志昨早約 9 時在記者會上表示，看不到有大規模做空港元的活動，過去數日的交易頻率與規模與當局的預期大致脗合，並強調市場運作暢順及良好，間接粉碎雙邊操控傳聞。

李達志指出，目前銀行持有約 1 兆元的外匯基金票據，可以作為抵押品向金管局取得港元流動資金，况且金管局亦可贖回部分票據，將之變成銀行體系結餘。

金管局昨日清晨兩度出手，砸下 133.13 億元 (港元，下同)，自上周四 (12 日) 以來共出手了 13 次之多，累計承接 513 億元的賣盤，令今 (20) 日收盤後的銀行體系總結餘將降至 1285.2 億元。

而李達志提到的外匯基金票據，是與總結餘、負債證明書及政府發行的流通貨幣一同組成香港的「貨幣基礎」。截至昨日，未償還的外匯基金票據及債券總額達 1.05 兆元，貨幣基礎則有接近 1.7 兆元。

李達志的言論一出，港匯在昨早約 11 時反彈至最高 7.8441，雖然隨後又再回落，但至昨晚徘徊在 7.848 水平附近，較弱方兌換保證水平高出 10 至 20 點子。

美元兌港元走勢"> 美元兌港元走勢

香港《明報》引述上海商業銀行財資業務處總監黎健生表示，昨早有部分投資者平美電長倉，先行獲利了結離場，此活動讓港匯一度大幅回升。不過他認為，不少投資者仍每日賺取港美利差，故相信資金會持續流出，並預料當香港銀行總結餘跌至 500 億元左右，香港銀行便會調升最優惠利率。

中金發表報告，預料最優惠利率將在今年上升 0.75% 至 1%。不過摩根士丹利則認為，最優惠利率會否上升將取決於存款利率的變動，但現時香港銀行持有大量現金，低息的活期及儲蓄存款佔比較高，故未急於上調最優惠利率。

港元拆款利率則在昨日普遍上揚，尤其是中長期拆款利率，1 個月拆款利率升至 0.94982%，而 3 個月、6 個月及 12 個月拆款利率均見海嘯後新高，分別升至 1.33%、1.625 及 2.14%。

《星島日報》星展香港財資市場部董事總經理王良享指出，部分套利交易因港美息差拉近離場，其中港元 1 個月拆款利率上升是反映新股招股預先鎖定資金，料拆款利率短期仍會走高，港匯觸及 7.85 水平的頻率短期或會減少。