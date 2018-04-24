【港股解碼】火車票逐步推行“一日一價”，旅客更省錢還是更費錢？

馬上就到五一小長假了，有出行計劃的小夥伴們你們搶到票了嗎？近日有細心的小夥伴反映：京滬臥鋪動車組悄悄漲價了！以從北京南站發往上海站的D311次動車爲例，4月26日至4月30日軟臥價格分別爲650元/人、740元/人、860元/人、740元/人、560元/人，最高價和最低價之間相差300元整！

4月26日至4月30日D311次動車軟臥價格變動情況

圖源：12306網站

鼓勵錯峰出行，鐵路部門有效增收

對此情況鐵路部門表示，依據國家價格機制改革的有關要求，鐵路運輸企業正在逐步進行動車組票價的市場化改革，按照市場供需狀況執行票價靈活浮動，將逐步實現“一日一價”。換言之，以後出行乘坐動車也要像購機票一樣挑日子了！越是出行高峰，票價將越高；越是出行淡季，旅客享受優惠越多。

鐵路部門的意圖其實不難理解。和熱門景點觀光一樣，全國人民的出行也存在淡、旺季。根據國家統計局統計數據，2017年1月至2018年2月14個月，全國人民的月度鐵路出行總量是波動起伏的。高峰時，全國鐵路月度旅客發送量能達到3.07億人次；低谷時出行人數相較高峰期銳減逾1/4，僅爲2.26億人次。

2017年1月至2018年2月全國鐵路指標月度數據

制圖：筆者

一般來說，鐵路系統只會在出行旺季增發，而不會在淡季減發，這意味著出行淡季時將有很多車票不能售出，鐵路部門的收益自然隨之減少。但實現浮動票價後，出行淡季票價更低將吸引部分旅客選擇錯峰出行，增加淡季客流量；高峰期的高票價則彌補了客流量減少帶來的損失，最終鐵路部門實現收益增加。

打擊黃牛，緩解高峰運輸壓力

此外，浮動定價還有兩大好處。一是有效減少市場上“黃牛票”的存在。眼下除傳統人工黃牛外，科技的進步也催生了一批網絡黃牛，也就是所謂的“有償刷票”或“加速包加速搶票”。即使有攜程、藝龍這樣的大公司爲旗下刷票軟件背書，其“黃牛”的本質並未改變。

網絡黃牛——搶票軟件 圖源：網絡

社會之所以要堅決遏制黃牛票，是因爲黃牛破壞了正常的市場秩序，讓大衆利益爲個人私利讓步。如果願意出高價購買車票的旅客能夠從官方渠道合法合規購買到車票，旅客就會減少選擇有風險的黃牛票。隨著黃牛票的市場的縮小，大衆的利益得到更有效的保護。

二來，浮動票價還能幫助緩解節假日期間鐵路系統巨大的運輸壓力。國家的鐵路建設要考慮資源的最優化配置，因而不可能按照全年最高出行需求去建造鐵路。否則，淡季時鐵路運輸資源的浪費將進一步擴大。

但必須認識到，浮動票價對高峰期鐵路運輸壓力的緩解是有限的。比如旅遊出行，國人也多集中在4月、5月和10月，畢竟沒有小長假（清明、五一、十一、中秋），縱使有心也沒時間出行。再比如春節期間，旅客的出行需求屬于剛性需求，價格對出行與否的影響並不大。君不見，黃牛手中動辄加價三四百的“天價票”也擋不住中國人要回家過年的決心。

浮動定價仍需進一步細化完善

由此引出了一個問題：春節期間一票難求，鐵路系統是否該按供需加價呢？若加價，則明顯背離了國家鋪設鐵路便民出行的初衷。換言之，絕對根據市場供需浮動定價的策略是存在不足的，需要進一步改進完善。

最直觀的一點是，浮動定價讓票價充滿了不確定性。旅客需要時時關注票價變動不說，還要承擔可能的財産損失——很有可能出現當日票價低于提前訂票價的情況。但國內發車前15天以內退票都是要支付手續費的，越臨近發車手續費越高，最終可能的結果是：兩名旅客享受了相同的服務卻支付了不同的價格。

上述問題的關鍵在于定價靈活程度的大小。若鐵路部門可以隨時改價，旅客就難免遭遇上述情況；若能限制鐵路部門在發車前15天內不得調價，旅客遭遇損失的可能性就將大大降低。以上只是筆者粗淺的想法，浮動定價的全面推行落實還需鐵路部門再三實踐斟酌。

作者：熊思怡

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