台股盤後－被動、生技、風電齊拉回 大跌117點破年線今年漲幅全吐回

台股今 (24) 日儘管台積電止穩，不過鴻海及大立光仍偏弱，加上被動元件、風電生技等之前強勢族群同步出現漲多獲利了結賣壓，壓抑指數開平低震盪走低，盤中一度大跌近 150 點，終場下跌 117.63 點，以 10579.5 點作收，不僅跌破年線 10583 點，也跌破去年底的收盤價 10642 點，等於今年漲點全部吐回，成交值 1586.99 億元。

以中小型股為主的櫃買市場跌勢更是比集中市場慘重，在 PA 及矽晶圓族群拉回拖累，終場大跌 4.5 點，以 148.29 點作收，也跌破半年線 149.7 點及去年底收盤的 148.52 點，今年漲點亦全部吐回，成交值 405.67 億元。

台股類股僅水泥收紅，至於跌幅最重的則是玻陶類股，跌幅達 4.5%，電器電纜也跌逾 4%，電子零組件跌逾 3%，生醫、電機機械、化學生醫跌逾 2%，鋼鐵、化學、光電、通信網路、油電燃氣、塑膠、電腦設備等也跌逾 1%，建材營造、電子通路、造紙、汽車、紡纖、航運、其他類、半導體、觀光、資訊服務、食品、貿易百貨、橡膠、金融等也均收黑。

電子三雄今天呈現一平兩弱，其中台積電在平盤上下震盪，終場以小紅作收，不過鴻海及大立光則是相對弱勢，鴻海回測 80 元整數關卡，股王大立光則是上半場在平盤之上，下半場因為市場賣壓沉重，終場反倒下跌 1%。

至於被動元件則是見到高檔獲利了結賣壓湧現，包括大毅、立敦、奇力新等均亮燈跌停，國巨盤中也差一檔就跌停，終場下跌逾 6%，另外智寶、堡達、美磊；光頡、日電貿、禾伸堂、信昌電、九豪、美桀、蜜望時、千如等也跌逾 6%。

風電族群也由上緯領跌，大亞、永冠 - KY、華城、華新、亞力、台船、中鋼構、恒耀、世紀鋼、新光鋼、中興電、信邦、春源等也跌逾 2%。

生技族群也由達爾膚領跌，雙美、邦特、麗豐 - KY、大江、佰研、和康生、生達、生展、合一、寶齡富錦、立康、康樂 - KY、展旺、全宇生技 - KY、健亞、懷特等也跌逾 5%。

分析師林孟漢表示，台股今天早盤因為新台幣又貶值近 1 角，引發市場擔憂外資資金可能匯出，因此漲多股出現獲利了結賣壓，不過整體來看，緩漲急跌仍是多方格局，指數雖然跌破年線，但是拉出一根下影線，表示下檔仍相對有撐，如果外資賣壓能減緩，則指數還是有機會重新站回到年線之上。