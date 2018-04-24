〈新光金併元富證〉金控朝三大引擎發展 證券大陸布局計畫不變

新光金 (2888-TW)、元富證 (2856-TW) 今 (24) 日下午共同發布重訊宣布，雙方董事會通過換股合併，新光金副董事長李紀珠表示，元富證為新光金旗下唯一證券子公司，目前並無更名計畫，合併後，新光金將朝銀行、證券、保險三大引擎發展。而元富證總經理李明輝表示，元富證將依法下市，但是不影響目前既定的大陸布局。

元富證成立於 1989 年，業務範圍包含經紀、財富管理、承銷、自營、債券以及股務代理，當中，經紀業務市占率約 4%，為業界前六大，債券業務居市場領導地位。

新光金 2007 年底取得元富證逾 25% 股份，新光金不但將元富證納為子公司、編入合併報表，在業務上也密切合作，元富證客戶的交割戶多半是新光銀行，2010 年再增加持股 8%，目前在外流通對元富證持股已達 33.45%，為元富證最大股東，近年來元富證的尾牙也都有新光金長官出席。

新光金投資元富證今年已第 11 年，兩公司今天宣布正式換股合併「修成正果」，李紀珠表示，為強化競爭力、增加資源整合效益、發揮經營綜效，將以股份轉換方式，取得元富證券股權，換股比例為每 1 股元富證券普通股換發 0.96 股新光金普通股。

以雙方 23 日收盤價計算，此次新光金收購價大約是溢價 18.8%，新光金相當於斥資新台幣 130 億元合併元富證。

元富證此次換股併購價約 12 元，低於每股淨值 13.73 元，不如先前證券商購併案收購價淨值比區間 1.3-1.4 倍，元富證總經理李明輝表示，雖然現在換成新光金股票或許不慎滿意，但從長遠角度來看，以金融海嘯當時，新光金股價為 43.8 元，元富證約 19.3 元來看，一旦換股合併後，加上新光金體質已經改善，未來股價想像空間很大，對於元富證長期業務有利。

新光金與元富證均表示，此換股比例為經元富證委請財顧公司進行股權價值分析評估、第三方獨立專家出具意見書、以及審計委員會審議認為具合理性。

此次股份轉換仍需經過 6 月 8 日雙方股東會決議通過，並取得相關主管機關核准後，由雙方董事會共同議定轉換基準日，目前暫定為 9 月 30 日。股份轉換後，元富證將成為新光金 100% 持股子公司，並依法終止上市。

李紀珠表示，目前元富證為新光金旗下唯一證券子公司，股份轉換後組織及業務並無重疊，不影響元富證員工權益及相關業務推展，且元富證非常有市場知名度、和影響力，因此會持續沿用元富證的品牌、無更名計畫。

而在合併元富證之前，新光金的金融版圖獨缺證券，市面上的新光證券並非吳東進的新光金所有，而是新纖的吳東昇所擁有，如今正式併購元富證之後，李紀珠表示，新光金將朝銀行、證券、保險三大引擎發展，無論在擴大客群、開拓海外市場都能有綜效。

至於換股過後，有關元富證的大陸布局，李明輝表示，大陸布局不會改變，目前該公司在天津設天津創投，福建投資公司也準備在福州成立證券公司等計畫都還在進行中，合併案不影響目前既定的大陸布局。

合併換股後，新光金股本是否會膨脹到影響今年的 EPS？新光金財務長徐順鋆表示，目前新光金股本 1064 億元，若再加上這 103 億元的增資換股，股本將擴大到 1160 幾億元，對於每股盈餘來說，雙方合作之後，透過整合效益，盈餘應該會提升，對獲利的貢獻度可望超越對獲利稀釋的程度。