閎暉Q1每股虧損0.09元 今年展望審慎樂觀 預期營收逐季成長

閎暉 (3311-TW) 今 (24) 日公告首季財報，全球合併營收 5.11 億元，稅後淨損 0.16 億元，以加權平均流通在外股數計算，每股虧損 0.09 元。展望後市，仍維持審慎樂觀的看法，預期營收將逐季成長。

閎暉今日董事會承認第 1 季財報，首季毛利率 13.77%，季減 1.13 個百分點，年增 1.46 個百分點；營業損失 0.32 億元，較去年第 4 季營業損失 0.24 億元增加，但較去年同期 0.4 億元減少。

閎暉去年全球合併營收 22.85 億元，稅後淨損 0.82 億元，以加權平均流通在外股數計算，每股虧損 0.46 元，預計 6 月 12 日召開股東會；閎暉表示，去年整體營運結構明顯改善，與 2016 年相比，營業損失與稅前淨損都顯著好轉。

閎暉指出，積極耕耘的跨產業價值客戶去年貢獻營收比重將近兩成，預計今年將更進一步成長，可望對今年營收與獲利產生實質助益。

閎暉表示，在跨領域部分布局車用、玩具及 3D 玻璃，機構件打入一線大廠遊戲機遙控桿 Logo 發光鍵，玩具機構件將成長未來成長動能之一；另外，智慧家庭業務以機構件配合智慧鑰匙結合藍牙模組也有收獲，3D 玻璃業務則打入 BMW 等國際一線車廠供應鏈。

手機部分，外傳拿下諾基亞功能手機鍵盤訂單，另外，還供應智慧手機側邊鍵，諾基亞及三星為主要客戶，諾基亞在推出 Nokia 3310 複刻版後，Nokia 8110 4G 版預計今年 5 月上市，法人看好包辦鍵盤訂單的閎暉可望受惠。