華碩手機搶攻雙印手遊市場 強打電商通路牌

華碩 (2357) 手機今年背水一戰，ZenFone 搶攻新興市場，週一 (23 日) 分別由執行長沈振來及全球副總裁陳彥政率隊搶灘印度與印尼，強打電商通路牌。華碩這次在雙印市場推出的機種是標榜大電量的 ZenFone Max Pro，主攻手機遊戲市場需求。其中，沈振來率隊攻印度新德里，該款手機是日前簽訂合作備忘錄的印度最大電商 Flipkart 首款合作機種，針對印度使用者需求，集結 Flipkart 與 Vodafone 共同提供促銷方案。



陳彥政領軍搶灘印尼雅加達方面，亦搭配東南亞最大電商通路 Lazada，將於週三 (25 日) 推出超優惠快閃銷售價搶市。該公司預期 ZenFone Max Pro 將在雙印市場引爆搶購熱潮。



規格方面，華碩指出，ZenFone Max Pro 搭載高通 Snapdragon 636 行動運算平台、雙後鏡頭相機以及高達 5000mAh 的超強電池續航力，可供使用者長達 48 小時不間斷高效體驗。



華碩週二 (24 日) 股價在台股大跌百點中逆勢上漲，最高來到 280 元價位，上漲 1.2% 或 3.5 元。



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