大摩：大數據是「下一波科技大機會」 將帶動1.6兆美元投資

摘要：科技行業下一波機會在哪？摩根士丹利認為，一種新的大數據驅動的技術周期剛開始，是以物聯網、人工智慧、虛擬或增強現實和自動化為基礎的技術，有望在 10 年內推動 1.6 兆美元的投資。

隨著網路的普及推廣，網民紅利逐步走近尾聲，科技行業下一波的機會點在哪，也成為業界和媒體關注的焦點。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 在近日的一份報告中表示，一種新的大數據驅動的技術周期剛開始，在投資領域提供了巨大的潛力。報告認為，這是一個以物聯網、人工智慧、虛擬或增強現實和自動化為基礎的技術，同時也會湧現出許多其它技術。

報告稱，在未來 10 年，以數據為中心的計算周期可以使企業技術投資增加一倍，並在 20 年內首次實現更廣泛的生產率增長，數據技術有望在 10 年內推動 1.6 兆美元的投資，比之前三個科技爆發周期中，平均帶動的 7400 億美元的水平高出一倍以上。

摩根士丹利認為，半導體行業在 2017 年成為表現最佳的行業，其中博通、英偉達、美光、三星表現突出。報告認為，科技行業表現最好的股票將從消費者導向型轉向企業導向型的技術提供商，很可能會是基礎設施提供商，如思科、惠普和希捷科技等，他們今年以來表現強勁。報告認為，雲服務提供商可以通過軟體和服務將計算平台貨幣化，並為亞馬遜、微軟、IBM 和阿里巴巴等公司的增長提供有利條件。

摩根士丹利認為在「數據時代」中獲益最多的 15 家公司是: 博通、美光科技有限公司、輝達、三星電子有限公司、思科、惠普企業、Hikvision、希捷科技公司、阿里巴巴、Alphabet（谷歌母公司）、亞馬遜、IBM、微軟、Amadeus IT 集團、達索系統。

『新聞來源／華爾街見聞』