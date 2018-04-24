明年新iPhone提升CGS模組單價 助攻GIS、TPK獲利

凱基投顧知名蘋果分析師郭明錤先前曾預估，蘋果今年新款 6.1 吋 LCD iPhone 可能移除 3D Touch 模組，但將採用外掛式觸控模組 (CGS；Cover glass sensor) ，最新報告則進一步表示，明年所有新 iPhonen 的 CGS 模組內容可能提升，單價可望再增 15-25%，預期可抵消明年 OLED 機種移除 3D Touch 模組的損失，有助 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY(3673-TW) 獲利。

郭明錤預期，明年下半年所有新款 iPhone 外掛式觸控模組 (CGS)，可能會再額外增加一片薄膜感應器，蘋果為創造更多新使用體驗，除既有 x-y 觸控薄膜感應器外，新 iPhone 的 CGS 可能會再增加新薄膜感應器，如果這個預測為真，考慮物料成本與加工費，相較今年下半年新款 6.1 吋 LCD iPhone ，CGS 模組單價可能會增加 15-25% 至 23-26 美元。

他認為，增加一片薄膜感應器後，因貼合程序變複雜，如果良率好，可能有助模組供應商 GIS 與 TPK，及薄膜供應商 Nissha Printing 與 O-film 獲利，成為明年下半年潛在成長動能。

郭明錤指出，雖然預期今年新款 6.1 吋 LCD iPhone 可能移除 3D Touch 模組，但仍可用軟體模擬壓力感測功能，壓力感測 (3D Touch) 並非關鍵使用者體驗，軟體模擬壓力感測的效果雖不及 3D Tocuh 模組，但應可滿足使用者需求。

郭明錤認為，明年 iPhone CGS 單價提升足以抵銷 OLED iPhone 可能移除 3D Touch 的潛在損失，預期若 6.1 吋 LCD iPhone 移除 3D Touch 模組後的使用者評價正向，明年下半年新款 OLED iPhone 可能為降低成本也會移除 3D Touch 模組。

但因未來高售價 OLED iPhone 出貨比重顯著低於 LCD 機種，所以對既有 OLED iPhone 3D Touch 模組主要供應商如模組的 GIS、TPK 與薄膜供應商 Nissha Printing，其損失足以被內容增加及單價提升的所有 iPhone CGS 抵銷。

根據較早發表的報告，郭明錤預測，今年將發售的 6.1 吋 LCD iPhone，將是有史以來屏佔比最高的 LCD iPhone，為強化機構設計與保護 LCD 面板，預期 LCD iPhone 的 CGS 除表面玻璃由伯恩與藍思提供，觸控感應器由 Nissha Printing 與 Ofilm 提供外，還包含金屬機構件由鴻準 (2354-TW) 與 Jabil 提供，整體單價可能會超過 20 美元，高於市場預期。