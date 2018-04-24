華新科Q2成長力道強勁 將主打高規格、高利潤產品

華新科 (2492)3 月合併營收 26.29 億元，年增 58.26%，稅前盈餘 8.83 億元，稅後盈餘 6.74 億元，每股盈餘 1.39 元，創下單月歷史新高。華新科表示，市況目前非常好，接下來將以高規格產品為主要發展。華新科 3 月稅後盈餘 6.74 億元，年增 295.51%，創下單月歷史新高，每股盈餘 1.39 元。第一季合併營收 67.1 億元，年增 45.25%，同樣創下單季歷史新高。



法人表示，MLCC 因日廠持續退出，加上中國大陸落實環保政策，導致晶片電阻供給缺口擴大，難以抑制 MLCC、晶片電阻兩大價格漲勢，也因此國巨 (2327)、華新科成最大受惠者，更帶動各自營收、獲利，預估第二季成長力道仍屬強勁。



華新科指出，3 月營收較去年同期增加，主因是產能增加、效益提升及客戶產品組合優化，帶動本業成長所智。加上去年 9 月 13 日減資約 6.21%，也有利提升每股獲利表現。



對於接下來的展望，華新科指出，2018 年將陸續投資，以因應各終端應用持續成長，及日、韓系廠商供貨策略轉移所帶來的新客戶與新巿場機會，同時要擴大高毛利產品產能，強化利潤，爭取高單價與高利潤的客戶組合。強調目前市況非常好，將以高規格、高利潤產品為發展。







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