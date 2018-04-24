【大行報告】高盛：港拆息趨升下 薦匯控(00005-HK)等四股

高盛發表研究報告指，自港匯觸及7.85水平後，銀行同業拆息開始追近LIBOR水平，而銀行體系結餘亦降至約1290億港元。高盛經濟師認為，假如銀行體系結餘跌至約1000億港元，拆息將面對越來越大的上行壓力，但具體時間或水平仍存在很大的不确定性。此外，今年餘下時間新股市場活躍，料有機會帶來短期的資金流入，随着流動性趨緊，拆息亦面對上行壓力。

該行續指，港息上升將收緊本土的融資環境，影響資産價格，并拖慢經濟活動增長，但港匯轉弱、人民币轉強加上實際利率維持低位或可帶來緩沖。過往弱港元及拆息上升亦反映港股及H股表現較弱，但港匯走勢與股市回報兩者間的因果關系亦非必然。

該行認為，拆息上升，公用股、地産及工業股一般表現會較弱，而對科技股及消費股影響相對較小。相信受惠孳息曲線轉斜，香港銀行股及内地具周期性的股份將有較好表現。該行找出了與港息及美息走勢相符或相反的股份，認為應買入匯豐控股(00005-HK)、中銀香港(02388-HK)、恆生銀行(00011-HK)及友邦保險(01299-HK)，并應沽售恆基地産(00012-HK)、希慎興業(00014-HK)、中資航空股及招金礦業(01818-HK)。

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