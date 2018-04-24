禍不單行！黃金隔夜慘遭3利空暴擊 考驗1320美元

3 大利空因素暴擊，黃金遭遇瀑布式下跌，週一 (23 日) 失守每盎司 1330 美元關口，最低觸及 1321.81 美元。FX168 財經網報導，分析指出，若美債殖利率繼續攀升，黃金可能繼續受挫，1320 美元關口恐不保。

暴擊一：美元逼近 91 關口

美元週一上漲至 4 個月高位，最高觸及 90.92 美元，主要因美債殖利率上升促使投資者重新買入美元。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

與此同時，貿易前景改善也對美元構成提振。美國財長姆努欽上週六表示，他可能訪問中國，此舉可能緩解全球兩大經濟體之間的緊張關係。

道明證券外匯策略部門北美主管 Mark McCormick 表示，貿易緊張局勢緩和，短期內有利美元匯率，特別是兌歐元和日元。

暴擊二：美債殖利率逼近 3%

週一美國 10 年期國債殖利率觸及逾 4 年最高 2.998%，因擔憂國債供應增加，以及原油及商品價格攀升會推高通膨。不過，儘管美債殖利率逼近 3%，但交易商在週一尾盤仍未攻克這一重要關口。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

今年，美國公債殖利率上漲並未帶動美元上升，因為美國政治存在不確定性和地緣政治緊張局勢，打破了利率和貨幣表現之間的關係。

不過，隨著美國 10 年期公債殖利率逼近 3%，美國和德國公債殖利率差觸及 29 年高點，美元全面上漲。

法國興業銀行全球策略師 Kit Juckes 表示，美元未來走勢的關鍵，可能取決於市場對 10 年期國債殖利率突破 3% 的反應。如徹底突破，且風險資產的波動性沒有增加也未遭到拋售，將迫使美元空頭投降，至少會促使歐元兌美元嚴重考驗 1.2150。

該行分析師補充說：「但若美債殖利率無法持穩於 3% 上方，市場將很快開始擔心債務水準，那任何短期反彈都是美元的賣出時機。」

暴擊三：美對俄鋁制裁鬆口 鋁價崩跌

分析人士指出，昨日金銀下跌的另一個重要原因就是鋁價的崩跌。

美國財長姆努欽在一份聲明中表示，因為與 Oleg Deripaska 的牽連，俄鋁已經感受到了美國制裁措施的衝擊，但是美國政府的目標不是依靠俄鋁及其子公司辛勤工作的人們。

姆努欽說，俄鋁已經向我們申請解除制裁。考慮到對夥伴國和盟友的影響，美國財政部還發出一項一般性授權，延長企業可繼續與俄鋁交易的時間直至 10 月 23 日。

美國財政部聲明之後，倫敦金屬交易所 (LME) 期鋁遭遇閃崩，短線暴跌超過 10%，隨後跌幅擴大至 10%；鎳、金、銀、油等大宗商品也在聲明之後進一步擴大跌勢。

澳新銀行分析師在報告中指出，金價回落至約一周前的水準，因地緣政治緊張局勢緩和、美元走強且美國利率上升影響市場。

受上述 3 大因素影響，黃金遭遇瀑布式下跌，週一失守 1330 關口，最低觸及 1321.81 美元。若美債殖利率繼續攀升，那麼黃金可能繼續受挫，1320 美元關口恐不保。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

週二 (4 月 24 日) 亞洲交易時段稍早，國際現貨黃金徘徊於 1320 上方，逼近 100 日均線 1318 美元。

回歸基本面，美國即將公佈 3 月新屋銷售總數年化、4 月諮商會消費者信心指數以及 4 月裡奇蒙德聯儲製造業指數，市場將保持關注。美債殖利率的走勢仍牽動市場神經。此外，朝鮮半島局勢出現微妙變化也值得關注。