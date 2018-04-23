3大利空來襲 金價連續第3天下挫 處大跌懸崖邊

美國財長姆努欽暗示與中國在貿易問題上休戰、朝鮮半島緊張局勢緩解，避險資產遭拋售以及美元延續走強態勢等 3 大黃金利空因素來襲，周一 (4 月 23 日) 亞市盤中，金價連續第 3 日下滑。

第一個利空：金正恩不核試、射導彈了

金正恩上周六宣佈，4 月 21 日起不再進行核試和洲際彈道導彈發射。 (圖：AFP)

北韓領導人金正恩當地時間上週六 (21 日) 早上宣佈，北韓將從 21 日開始不再進行任何核子試驗和洲際彈道導彈發射，並廢棄北韓北部核子試驗場。金正恩通過北韓官方媒體指出：「核子試驗場已完成使命。」

金正恩本周將與韓國總統文在寅舉行峰會，並可能在 5 月或 6 月和美國總統川普實現會晤。

第二個利空：美財長暗示中美貿易戰休戰

美財政部長姆努欽表示，考慮訪問北京討論中美貿易紛爭問題。 (圖：AFP)

美國財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 上週六 (21 日) 表示，他考慮訪問北京討論中美貿易紛爭問題，並對解決中美貿易爭端持「謹慎樂觀態度」。分析人士認為，此舉或許會成為中美緊張關係緩和的轉機。

上述消息刺激風險偏好情緒升溫，具有避險屬性的黃金因此遭到打擊。

第三個利空：美元持續走強

ICE 美元指數最新報 90.40 附近，較上周低點 89.50 回升約 1%。近期美元與黃金走勢密切相關，美元走強不利於金價。

知名外匯網站 FXStreet 分析師 Omkar Godbole 週一 (23 日) 最新撰文指出，鑒於 10 年期美債殖利率升勢才剛剛開始，美元指數勢必將有效突破 90.94(3 月 1 日高點)。

美元指數走勢

現貨黃金最新來到 1334 美元附近，今日最低一度觸及 1331 美元，為 4 月 10 日以來最低水準。金價在 4 月 18 日觸及 1355.72 美元高點。

現貨黃金走勢

Godbole 表示，若金價跌破 1331 美元 (50 日均線)，將為金價進一步跌向 1319.72 美元 (4 月 6 日低點) 和 1308 美元 (200 日均線) 打開空間。

上行方面，若金價能夠攻克突破位於 1337.71 美元 (4 月 17 日低點) 的阻力，則有望進一步上探 1341.83 美元 (10 日均線) 和 1344.75 美元 (1 月 15 日高點)。

