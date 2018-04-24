【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

台積電法說失利牽動科技股走弱、外資期貨淨多單來到 2 年新低、新台幣走貶、美國十年期公債殖利率逼近 3%、融資持續增加等眾多不利因素接踵而至，台股今天向下直奔年線。

年線扣抵在萬點附近故支撐力道強勁，盤中失守後已出現收腳力道。回顧 2 月份台股也是回測年線，但震盪過後重新轉強向上，只要內資的心態沒有改變，就有機會複製前波走勢，但要越高 11120 已經不易，就跟前次要挑戰越過 11270 無功而返一樣，現段僅能期待反彈波而非回升波。

外資資金持續流向傳產和金融，水泥雙雄 1101 台泥、1102 亞泥改寫波段新高，金融股 2823 中壽、2886 兆豐金也一樣創高。

電子股方面依舊要小心賣壓尤其是蘋概股的部分，今天 2317 鴻海、3105 穩懋、3673 TPK 等等相繼破底。市場傳出 iPhone x 今年可能停產，接下來只能期待年底三款新機，但市場又傳出蘋果可能將預定售價下修以刺激買氣，此舉勢必會壓縮供應鏈獲利表現。

盤面上唯一較不會受到大盤影響的只剩下生技股，今天雖不乏漲多拉回的個股，但 6472 保瑞、5398 慕康生醫、6497 亞獅康逆勢大漲，呈現輪動格局。該族群有題材又有政策加持、520 想像，也是現階段內資能持續作價的族群，許多個股今天被錯殺後反倒買點浮現。

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