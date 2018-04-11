花旗：若中美貿易戰持續 澳洲經濟規模減210億澳元 澳元貶6%

澳洲金融界人士和智庫專家認為，由美國挑起的這場中美貿易摩擦，將對包括澳洲在內的其他國家造成損失，並將危及全球經濟復甦以及破壞現行世界貿易框架規則。

中新網報導，澳洲媒體引述荷蘭合作銀行高級外匯策略師簡 ‧ 弗利的撰文指出，如果貿易戰影響了中國的發展速度，這一減緩將會使澳元走弱，同時也將通過出口市場對澳洲經濟產生直接影響。

弗利說，澳洲鐵礦和精礦出口占出口額的 16%，澳元因此成為與礦石價格掛鉤的主要商品貨幣，一旦中國的鐵礦需求由於經濟活動減少而下降，澳洲也將遭受損失。

儘管從表面看澳洲可能會從中美貿易摩擦中獲利，但澳洲國內普遍認為，全球產業鏈的形成將不可避免地因此造成損失，全球化時代任何雙邊貿易壁壘都會傷及協力廠商。對澳洲來說，多賣幾瓶紅酒遠不能抵消由於貿易戰造成的鐵礦石出口價格降低及數量減少的巨大損失。

當地媒體引用花旗集團高級經濟學家約書亞 ‧ 威廉姆森的解釋說，現在的工業是一個相互依賴的供應鏈，相互融合，相互滲透程度比以往任何時代更高。即使澳洲有向中國和美國增加出口的可能，但供應鏈上部分環節遭受負面影響帶來的風險也會使生產成本上升。

據花旗集團經濟團隊估計，若中美貿易壁壘持續，澳洲經濟規模將比原有預計減少 210 億澳元。這將導致超過 7 萬人失業，失業率上升 0.5%；澳元貶值 6%，澳洲進口價格因此上漲，繼而導致商品價格上升。

美元兌澳元走勢

澳洲新州立法院上議員肖凱 ‧ 莫索曼接受中新社記者採訪時說：「我希望這僅僅是個貿易前哨戰，而不是貿易戰。貿易戰不符合任何國家的利益，不符合美國和中國的利益，當然也不符合澳洲的利益。澳洲不應陷入被迫支持衝突任何一方的境地，否則，後果可能更壞。當貿易戰正式開打，形勢會變得更為嚴峻，幸好眼下還沒有到這種程度。」

中國國家主席習近平 10 日在博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕式上發表主旨演講，宣佈中國在擴大開放方面的重大舉措。據澳洲媒體報導，在習近平發表主旨演講後，澳洲股票市場 S&P/ASX200 指數上漲 0.8%，澳元匯率也上漲 0.5%，均達到 2 周半以來的最高點。

澳媒體專欄評論員張智森對此表示，當今世界是命運共同體，不再是零和博弈，也不可能回到故步自封狀態。保護主義是歷史倒退，而貿易促進繁榮。即使澳洲不參加貿易戰，貿易戰一定會造成澳洲礦產出口下降，進口消費品價格上升。這些，都不是澳洲樂見。