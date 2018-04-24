歐元多頭不妙！美債殖利率攀升 正為美元帶來利多

10 年期美債殖利率在 23 日升至 2.974%，為 4 年來最接近 3% 的水平，為美元漲勢提供支撐，投資管理公司認為美元兌歐元將可上漲 2% 至 3%，歐元的多頭投資者須注意。

10 年期美債殖利率

隨著 10 年期美債殖利率攀升至近 3%，美元漲至 3 個月來新高，彭博美元現貨指數與 10 年期美債殖利率的 60 天關聯性，為 2016 年以來首次呈現正相關。

彭博美元現貨指數與 10 年期美債殖利率的 60 天關聯性回到正相關

相關性由負轉正對認為美元將反彈的投資者來說，是個好消息，Eurizon SLJ 資本的執行長 Stephen Jen 預計，美元在本季兌換歐元等貨幣將走升，認為美元現在沒有被高估，且美國經濟基本面依然強勁。

Stephen Jen 為國際貨幣基金組織、世界銀行和聯準會的前經濟學家，他表示：「殖利率非常重要，10 年期美債殖利率攀升，並不代表美元一定會走升，但我認為在現在的情況下，美元可以得到很好的支撐。」

歐元兌美元走勢 (資料來源: marketwatch)

Jen 預測美元兌歐元將攀升至 1 歐元兌換 1.17 美元，目前約在 1.22 的水平。Jen 表示，雖然全球經濟的復甦，帶動歐元兌美元走強，但歐洲的經濟成長率可能將放緩，4 月份歐元區綜合採購經理人指數維持不變，顯示該地區經濟增長將以較緩慢的速度成長。

但選擇權投資者，顯然還沒有為美元攀升做好準備，根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據，對沖基金以及其他投機客目前持有的歐元淨多單為創新高水平。

投資管理公司 Neuberger Berman 的全球貨幣主管 Ugo Lancioni 預測，本季美元將會反彈 2% 至 3%，這些投機客將面臨很痛苦的交易。他認為：「這並不是一個太誇張的走勢，但投資者似乎還沒準備好消化這個事實，我的直覺是，很多人太晚開始做空美元了。」

由於美國殖利率上升將吸引資金流入，Lancioni 預計美元將會上漲，10 年期美債殖利率和 10 年期德債殖利率中間的利差擴大，將有利於美元。

但 Renaissance Macro Research 的美國經濟主管 Neil Dutta 指出，提升的殖利率與攀升的美元，代表聯準會可能提升升息的次數或加快升息腳步，將會抵銷一部份的正面影響。