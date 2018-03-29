〈每日外資外匯觀點〉澳元跌破3個月新低、日元108好做空

澳元兌美元亞洲盤跌破 3 個月低點

受到美元融資成本持續上漲的帶動，澳元兌美元周四亞洲盤跌至 0.7645，創 12 月 18 日以來新低。

倫敦銀行同業拆息利率（LIBOR）和三個月隔夜指數掉期利率（OIS）利差本周一度上漲至 60.300 個基點，為 2009 年 5 月以來的最高水平，顯示美元融資成本持續上漲。

美國第四季度國內生產總值昨天修正至 2.9％，遠高於預估的上調至 2.5％-2.7％的區間；季底美元兌日元的大幅上漲，似乎使得美元的跌勢止住，使得美元兌澳元跌至 3 個月來的新低。

此外，2 月澳洲私營部門信貸成長 0.4%，高於預期的 0.3%， 對匯率走勢影響不大，原本預樂觀的勞工相關數據也呈現下滑。

澳元兌美元 4 小時 K 線圖。

道明：美元兌日元反彈 建議 108 做空

美元兌日元周二拉升後，周三亞洲盤早盤持穩在 106.85 附近，道明銀行 (TD Bank) 認為，市場忽略一些積極的經濟因素，歐元和日元有溫和回檔的空間，預期得美元第 2 季有機會反彈 2-3%。

G10 貨幣出現回檔整理，可能與近期市場壓力、政策不確定性、地緣政治緊張局勢，及全球經濟開始自然放緩有關，但仍有待觀察。

道明銀行依舊認為，美元兌日元反彈至 108，將會是很好的做空機會。

美元兌日元每小時 K 線圖。

路透調查：美債殖利已觸底反彈 但不會一飛沖天

路透調查顯示，國債殖率可能已觸底反彈，即使在充足的供應下，但並不意味著將就此一飛沖天。

調查中同時顯示， 分析師們預期 10 年期美債殖利率在 3 個月內來到 2.59％，在 12 個月內為 3.20％。

預期 2 年期國債收益率在 3 個月內來到 2.3％，12 個月內為 2.80％。

在這項針對 31 位分析師進行的調查中，超過 80％預期殖利率曲線在兩年內會反轉。