中興通訊稱調查未結束美國就施以最嚴厲制裁極不公平不能接受

中國手機及電信公司—中興通訊(00763-HK)(000063-CN)董事長殷一民稱，美國無視中興通訊在遵循出口管制合規方面的艱苦努力、巨大投入和長足進步，以及對問題發現和處理的主動性，在相關調查尚未結束之前，美國商務部工業與安全局就施以最嚴厲的制裁，是極不公平的，也是不能接受的。

人民日報周二報導援引殷一民的話稱，即使在拿到拒絕令的今天，中興通訊依然以全球一流出口管制合規企業的標準自我要求。中興通訊在5G無線、核心網、承載、終端等產品處於全球領先，公司各主要產品中大量使用自研專用芯片，但還有大量通用器件不可避免地外購。這也是全球化市場發展的要求和趨勢。

「雖然公司處於極為艱難的處境，公司董事會和管理層將盡最大的努力保護8萬員工合法工作的權利，以及8萬員工家庭的合法利益。」殷一民指出。中興通訊既不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也會通過一切法律允許的手段維護自身的合法權益。

美國商務部做出激活拒絕令、禁止中興通訊7年內購買、出售或從事任何涉及受美國出口管制條例約束的物品、軟件或技術等交易。對此，中興通訊董事長殷一民表示，將付出最大的努力，履行對包括美國在內的全球數百個運營商客戶、數以千計的合作夥伴和供應商、數以億計的公司終端消費者用戶的責任。

數日前，美國商務部以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工未及時扣減獎金和未發出懲戒信，並在2016年11月30日和2017年7月20日提交給美國政府的兩份函件中對此做了虛假陳述為由，做出了激活拒絕令的決定，對中興通訊施加最嚴厲的制裁措施。

中興通訊迅速作出反應，表示堅決反對美國商務部做出這樣的決定，堅決反對不公平、不合理的處罰，更反對把貿易問題政治化，對企業造成極大影響。中興通訊同時強調，將繼續秉承開放、透明、誠信的態度，持續溝通，以合法合規的方式解決問題，盡最大努力降低此事的不利影響。

在中興通訊內部，殷一民發出致全體員工的一封信，一方面告知公司正在積極溝通並做出最大的努力來促進危機的解決，另一方面也希望全體員工保持平穩的心態，堅守好各自的工作崗位，希望大家堅定信心、團結一致、共渡難關。

據中興通訊介紹，恪守「出口管制合規乃是重中之重」的原則，在出口管制合規方面，中興通訊合規委員會組建了一支覆蓋全球的資深出口管制合規專家團隊，引入多家國際頂級顧問團隊。2017年相關投入超5千萬美元，並計劃在2018年投入更多資源。同時，還組織了超過6.5萬名員工的合規培訓。

殷一民介紹說，中興通訊在5G無線、核心網、承載、終端等產品處於全球領先，公司各主要產品中大量使用自研專用芯片，但還有大量通用器件不可避免地外購。根據國際知名專利檢索公司QUESTEL發布的《芯片行業專利分析及專利組合質量評估》報告，中興通訊在IC(集成電路)芯片領域專利實力在國內屬於領先地位，是持有專利最多的中國企業。

「當然，我們還要加大技術投入，使我們的能力更強。」殷一民說，2017年研發投入129.6億元人民幣，占營收的11.9%。其中，持續加大對5G研發及相關領域的投入，目前已組建超過4500人的5G無線研發隊伍，每年投資30億元用於5G無線研發。截至2017年12月31日，中興通訊累計擁有6.9萬余件全球專利資產、已授權專利資產超過3萬件。其中，5G戰略布局專利全球超過1,700件。

中興通訊A股和H股自上周二起暫停買賣。中興通訊上周五公告稱，公司將積極溝通以及通過合法途徑尋求解決方案。公司將根據重要進展情況進行信息披露。(路透北京4月24日)

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