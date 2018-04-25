「獸醫系」名大於實？網嘆：70級分考上畢業領垃圾薪水

在選填大學志願時，多數人除了選擇自己有興趣的領域外，也會考慮到未來就業出路和收入，而許多科系為了吸引學生，總是會把自己介紹得「錢途無量」，就有網友好奇，有哪些科系是名字聽起來很厲害，但畢業後薪水卻不怎麼樣的？引發熱烈討論。

該名網友在 PTT 發文指出，台灣近 10 年來廣設大學，連帶地也多了一些「阿哩不打」的科系，每個科系在介紹中都把自己講得很美好，好像畢業後就會起飛賺大錢，「但實際上很多都是產業上根本用不到的東西」。據他觀察，通常這樣的科系都有個很威、很酷的響亮名字，但畢業後薪水卻很慘，他也點名「獸醫系」和「生科系」，認為這兩個都是符合上述特徵的科系。

原 po 表示，獸醫系前幾年在新聞的炒作下分數飆高，許多考不上醫學系的學生受此影響，覺得讀獸醫系也不錯，畢竟都有個「醫」字，未來在醫院工作也是以醫師互相稱呼，是個非常體面的工作。「結果聽唸出來的人說，一般動物醫院受僱醫師薪水少的可憐」，原 po 指出，中南部大約有 35K 、台北雖然好一點有 40K ，但也聽過只願意給 28K 的，台大附設動物醫院實習醫師甚至只有 22K ，讓他感嘆「平平都有一個醫字，薪資卻輸給醫學系、牙醫系、中醫系、藥學系。」

至於總是被說「一日生科，終身科科」的生科系，原 po 則表示，幾十年前以為生科生技產業是明日之星，當時甚至有能考上牙醫系的學生跑去讀生科系，然而事實證明，大多數人都悔不當初，「以為可以當個熱愛學術熱愛研究的科學家，但實際上在台灣生科生技產業只能給出猴子的薪水，當年分數一度讓人看不見車尾燈，現在薪水也是看不見別人的車尾燈。」

貼文引發網友討論，不少人都認同原 po 所說的，「中肯到爆炸，獸醫真的名大於實太多」、「醫畜牲的還是有差」、「獸醫要出來開業才有 $$」、「多讀別人一兩年畢業還被當垃圾，獸醫系絕對是近年最膨脹的系沒有之一」、「 70 級分考進去結果出來領垃圾薪水」。

此外，原 po 也詢問大家，除了這兩個科系外，還有哪些科系是名字響亮，畢業後薪水卻慘兮兮的？網友們則紛紛回應，「第三名就企管呀」、「設計系，最近一堆東西都要冠文創，設計師起薪還不都 22k 起」、「餐旅啦，出來工作還會被高中生臨時工搶工作」、「材料吧，說要起飛多久了」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』