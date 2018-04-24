長江基建(01038-HK)以1.8億人民幣投資雲浮水泥廠

繼2013年於雲浮之旗艦水泥廠全面投產後，長江基建(01038-HK)宣佈再於雲浮市收購一家水泥粉磨廠及三個碼頭泊位設施，以加強旗下青洲英坭水泥生產業務之垂直整合設施，及進一步擴大集團內地基建投資組合之規模。

長江基建已於昨日（2018年4月23日）與雲浮市創東化工簽訂有關是項收購的協議，作價人民幣1.8億元，收購之項目共有兩部分。第一部分為佔地一百零二畝的水泥粉磨廠，設有高效能輥壓機的水泥磨，產能設計為每年一百萬公噸粉磨水泥，所生產的水泥廣泛應用於公路、橋樑、地鐵、水利、房地產及民用建築等。是次收購的第二部分為三個碼頭泊位設施，佔地五十八畝，海岸綫長度達二百七十米，每個泊位之靠泊能力達三千公噸水泥，吞吐量約每年三百萬公噸，可提供貨物裝卸、駁運及倉儲服務。

近年來廣東省以至全國對水泥之需求穩定上升，水泥的平均售價逐步提高。是項收購將是長江基建另一項的穩健投資，能提供長遠的穩定回報。

現時青洲英坭於香港廠房的水泥熟料及粉磨水泥產能分別為每年150萬公噸及250萬公噸；青洲水泥（云浮）的水泥熟料及粉磨水泥產能分別達每年200萬公噸及150萬公噸；廣東廣信青洲水泥有限公司的水泥熟料及粉磨水泥產能則分別為每年100萬公噸及150萬公噸，連同是次新增之水泥粉磨站年產能為100萬公噸粉磨水泥，將進一步增加粉磨水泥的生產規模，令長江基建作爲香港及內地主要基建材料供應商的地位更形鞏固。

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