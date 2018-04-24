基金巨頭先鋒集團進軍中國 盼再掀低成本基金革命

彭博社報導，全球第二大基金管理巨頭先鋒集團 (先鋒集團 Group) 透過向數以百萬的美國人提供低成本基金，徹底改變了美國投資行業，目前其所管理的客戶資產總額也已經達到 5.2 兆美元。儘管此戰略或需要數年時間才能在中國奏效，該集團如今想依樣畫葫蘆，大舉進軍中國投資市場。就在先鋒集團創始人 Jack Bogle 開設第一支標普 500 指數基金的逾四十年後，隨著中國向外資開放市場，該公司正為中國市場擴張打下基礎。大中華區總裁林曉東表示，先鋒集團計劃將上海的員工人數擴增逾一倍，並可能尋求批准向富裕投資人銷售產品，這也是該公司為將來獲取公募基金牌照所邁出的第一步。



林曉東表示，與當地競爭對手相比，先鋒集團希望擁有「明顯的成本優勢」。先鋒集團的指數追蹤基金可能需要一段時間才會在中國盛行，但他預測，被動投資的吸引力將隨著中國市場效率的提高而成長，因為屆時積極型管理者要取得超越市場的表現會變得更難。



先鋒集團的所有權結構十分獨特，該公司是由旗下基金所擁有，也就是說最終所有人就是基金的持有者，因此可將其管理成本控制在美國產業平均水準的十分之一左右。



另外，先鋒透過線上方式銷售所有產品，因此無需支付分銷商佣金。該集團的人事結構也十分精簡；在全球僱用約 400 名投資專業人士中，只有不到 100 人來管理資產近 4 兆美元的被動管理基金。



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