歐股盤前─多家企業將公布財報 指數期貨走揚

多家企業將公布財報，市場高度關注，週二 (24 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週二下午 2 點 28 分，Bloomberg 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.63%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.50%。

開雲集團 (Kering)、電腦軟體公司 SAP、義大利電信集團(Telecom Italia)、塗料及化學品公司 AkzoNobel、人力資源公司 Randstad、西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)、Volvo 集團、瑞典銀行(Swedbank)，以及英美資源集團(Anglo American) 等多家企業，都將發布財報。

週一，10 年期美債殖利率一度飆至 2.99%，創 2014 年初以來新高，直逼 3% 心理關卡。

近期包括美中貿易爭端、經濟制裁等因素，帶動石油、金屬，以及受高關稅影響的商品價格上漲，投資人憂心，通膨環境恐持續惡化，導致美債殖利率走揚。

10 年期美債殖利率攀高，帶動美元買氣，週一美元對六種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，上漲 0.7%，至 90.946。

週一美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 0.06%，標普 500 指數收漲 0.01%；智慧型手機需求走弱的疑慮，拖累科技股，那斯達克指數收跌 0.25%。