搶抓海南自貿區政策機遇 航基股份擬更名

香港 2018 年 4 月 24 日電 / 美通社 / -- 作為海口美蘭國際機場的經營主體，海航基礎股份有限公司（00357.HK，以下簡稱「航基股份」）2018 年 4 月 23 日於香港聯交所發佈公告稱，公司名稱擬由「海航基礎股份有限公司」更名為「瑞港國際機場集團股份有限公司」，目前更名事項已經航基股份第六屆第十三次董事會會議審議通過，後續將在股東大會批准後辦理工商變更手續。

在民航業系列利好政策出台及海南省國際旅遊島建設、離島免稅等利好因素促進的背景下，2017 年航基股份實現營收 1,469,855,195 元（人民幣，下同），同比增幅達 21.6%；實現淨利潤 492,992,663 元，同比增幅達 22.3%。自 2014 年以來，公司業績增幅已連續多年達 15% 以上，非航業務收入增幅也達 21.7%，占總收入 43.75%，復合年增長率達 18.6%。

此次航基股份擬更名，是基於公司經過十幾年經營發展，在機場建設與運營管理、品牌建設、臨空產業開發等方面積累了豐富的運營管理經驗，知名度和影響力也得到行業廣泛認可。為把握海南自貿區政策紅利市場機遇期，航基股份擬調整企業發展戰略，逐步參與機場上下游產業的投資與管理，擴大企業經營規模。新名稱將更能體現航基股份未來的戰略目標。

4 月 14 日中共中央、國務院發佈《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》（以下簡稱《意見》），《意見》提出海南要加密海南直達全球主要客源地的國際航線，加快構建現代基礎設施體系。4 月 18 日中國公安部在京舉行新聞發佈會宣佈，自今年 5 月 1 日起，在海南省實施 59 國人員入境免簽政策，這一免簽政策的落地將進一步激發海南國際航空市場的需求。

未來公司將加大國際航空市場開發力度，新增、加密與免簽國的航線網絡佈局，分享政策紅利。2018 年，公司計劃繼續加頻開通國際航線，覆蓋包括意大利、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、澳大利亞等免簽國家，國際及地區旅客量預計達 100 萬人次，進一步推動與 59 個免簽國家航線的互聯互通。

與此同時，公司將把握《意見》提出的「實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現離島旅客全覆蓋，提高免稅購物限額」政策機會，提前謀劃佈局，加快美蘭機場離島免稅業務發展。國內首家機場離島免稅店的美蘭機場，經營 400 餘個國際知名品牌的免稅品，免稅店銷售收入連續六年保持兩位數增長，新政將拉動離島免稅消費升級。

《意見》還指出海南要以發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業為主導，打造開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的開放新高地。美蘭機場正在積極推進海口美蘭臨空產業生態城的建設，全力發展以航空維修、航空製造及空港物流為核心的臨空經濟，打造以高新技術產業、跨境電商產業、現代服務業、互聯網 + 產業為核心的千億級環境生態圈、千億級產業生態圈、千億級金融生態圈。相信未來隨著臨空項目落地實施，航基股份將分享到更多政策紅利。

伴隨國家「一帶一路」倡議、國際旅遊島建設、海南自由貿易試驗區及自由貿易港建設不斷推進，為航基股份業務的進一步發展提供更為廣闊的發展空間。航基股份將以此為契機，進行更名並調整產業發展方向，旨在更好把握市場機會，擴大企業經營範圍，將企業打造成為全球領先的機場投資運營管理綜合服務商。