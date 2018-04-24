Q1財報不如預期+Q2展望平淡 穩懋跳空跌停摜破半年線

功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 昨 (23) 日舉行法說會，公布第 1 季財報及第 2 季展望，第 1 季每股稅後純益僅 1.74 元，低於法人預期的 2 元，加上第 2 季營收預估僅較第 1 季微增 5% 內，今 (24) 日早盤股價直接跳空跌停，來到 254.5 元，也跌破半年線 282 元。

穩懋指出，由於公司產品組合有 80% 都跟智慧型手機有關，因此在目前手機市場需求仍處相對低迷狀況下，第 2 季營收要大幅成長難度高。

不過對於 VCSEL 市況，穩懋依然抱持樂觀看法，認為今年終端需求也是會持續成長，如果終端良率提升，將有利對晶圓需求提升，整體來看市場需求比去年好。

至於光學產品布局進度，穩懋指出，持續開發不同應用，不過每個專案能夠開始產生貢獻時間並不同。

法人預期，在手機市場仍處於相對淡季的狀況下，穩懋對第 2 季展望保守，呼應之前台積電 (2330-TW) 的看法，因此預估穩懋第 2 季每股稅後純益，恐難回升到 2 元。

如果投資人看好穩懋後續走勢，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如穩懋群益 79 購 02(735383-TW) 及穩懋凱基 78 購 03(733842-TW)；反之，若看淡穩懋財報表現，則可透過認購權證，以較低廉成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如穩懋麥證 7A 售 04(70836P-TW) 及穩懋兆豐 79 售 04(70820P-TW)。