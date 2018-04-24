宏達電VR打入企業商用市場 獲航太、汽車大廠採用

宏達電 (2498-TW) Vive Pro 正式出貨後，今 (24) 日推出專業版及商用套裝服務，除包含頭盔、追蹤系統等套件外，更搭配專屬支援的客服電話專線及客服電子信箱，積極搶進商用及企業用戶市場，包括航太大廠 Airbus、汽車大廠 Volkswagen 集團、起重機龍頭 Raymond Corporation 等已導入相關服務。

宏達電今年 VR 布局動作更加積極，Vive Pro 及一體機 Vive Focus 近期消息不斷，企業市場更是一直以來努力耕耘的領域，Vive Pro 專業版鎖定不同商用需求規模打造，為企業應用 VR 提供解決方案。

宏達電 Vive Pro 專業版建議售價 46000 元 (1399 美元)，包含頭戴式顯示器、SteamVR 追蹤系統 2.0、兩個基地台及兩個控制器，適合作為商業用途設計使用，支援 6 x 6 公尺的追蹤範圍；若搭配多個基地台串聯 ，最大可支援到 10 x 10 公尺追蹤範圍。新版的基地台將在未來開放用戶單獨購買。

宏達電表示，Vive Pro 專業版是為要求最頂級和最創新的 VR 使用者打造的產品，國際知名企業包括 Airbus、Volkswagen 集團和 Raymond Corporation 等，都已透過使用 Vive 進行培訓和模擬。

Raymond Corporation 運用 VR 提供進階起重機實作模擬，提供業界第一個完整的 VR 模擬訓練軟體；Volkswagen 集團則將 VR 運用在物流與產線上的重要相關訓練，今年將使用 VR 培訓 10000 名物流及生產線員工。