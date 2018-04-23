〈穩懋法說〉手機需求仍低迷 估第2季營收季增5%內

功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 表示，由於公司產品組合有 80% 都跟智慧型手機有關，因此在需求仍處於相對低迷狀況下，第 2 季營收要出現大幅成長的難度高，預估僅較第 1 季成長 5% 內，不過仍可較去年同期成長 2 位數。

穩懋今 (23) 日舉行法說會，公布第 1 季營收自結財報，單季營收 44.64 億元，季減率 20%，符合之前法說預期，年增率 36%；營業毛利 15.21 億元，季減率 29%，年增率 38%；毛利率 34.1%，季減 4.2 個百分點，年增 0.4 個百分點；營業利益 10.41 億元，季減率 36%，年增率 42%，稅前盈餘 9.09 億元，季減率 42%，年增率 54%；稅後純益 7.3 億元，季減率 45%，年增率 47%，每股稅後純益 1.74 元，低於去年第 4 季的 3.31 元，但仍略高於去年同期的 1.23 元。

至於第 2 季毛利率表現，穩懋表示，在營收規模與第 1 季相差不多的狀況下，應該也會跟第 1 季相當。

對於外傳穩懋也是中國中興供應鏈，穩懋回應表示，公司跟中興沒有直接客戶關係，因此中興遭美國停售零件，短期不會對公司有太直接的影響，至於長期則是要觀察其發展狀況。

而今年的資本支出及產能規劃，穩懋表示，現在單月晶圓產能約 2.9 萬片，今年將投入 70-80 億元，預估到第 3 季會先開出一部分，年底再開另一部分。

外界預期，穩懋今年將遇到競爭對手的強力競爭，不過穩懋表示，公司是唯一六吋廠有足夠產能，其他對手還是以小尺寸為主，而且四吋轉六吋並不容易，大概也要花 1-2 年的時間，因此領先地位短期內不用擔心。