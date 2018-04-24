台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月24日

大立光昨（23）日宣布，董事會通過去年度盈餘每股擬配發 72.5 元現金股利，優於前年的 63.5 元，為該公司歷年股利新高，也是台股歷來最大手筆配息。統計大立光將發出 97.25 億元現金，有望為台股下季挹注銀彈新動能。

新光金（2888）併元富證（2856）有譜？2 家公司昨不約而同宣布今日停牌，對市場傳言 2 家聯姻訊息已久，今日是否有機會開花結果，新光金與元富證昨皆不願證實，引發外界高度聯想。

外資提款不手軟，昨（23）日新台幣匯率重貶 1.21 角，現貨再度賣超 123.53 億元，台指期淨多單降至 2.9 萬口波段新低，呈現股匯期三殺，加權指數昨下跌 82 點收 10,697 點，逼近去年底收盤 10,642 點，今日若再跌，今年漲勢恐吞「歸零膏」，白做工一場了。

聯合報

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經濟日報

外資大賣股 台幣重貶

破紀錄 大立光配息 72.5 元

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蘋果日報

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新光金元富證 今日停牌料合併

中國時報

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工商時報

外資大賣 台股恐吞「歸零膏」

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自由時報

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