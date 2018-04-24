請辭清華副校長因還不起房貸？施一公：不實謠言，不攻自破

4月23日，有自媒體發佈名為《宗慶後曝猛料：施一公請辭清華副校長是還不起房貸》的文章，文中稱娃哈哈集團董事長宗慶后在2018全球CEO發展大會上稱，西湖大學校長施一公之所以請辭清華大學副校長，主要是因為收入太少。

這則消息發佈以後，在網上引發極大的關注。

文中提到，“施一公之所以請辭清華大學副校長，主要還是因為收入太少。清華給他48萬年薪，但施一公有兩個小孩，都在上學，一年要花60萬，他還在北京貸款買房，需要還房貸，小孩上學費用，加上家庭日常開銷，清華這點薪水遠遠不能解決生活所需，房貸都到了還不起的地步。所以他來到了西湖大學。”

4月23日，記者聯繫到了施一公人本人，詢問消息是否屬實。晚間8時，施一公用了8個字獨家回復了封面新聞記者，“不實謠言，不攻自破。”

當日，娃哈哈集團也在官方微博進行了闢謠，文中提到，某公眾號撰寫的不實報導《宗慶后爆猛料：施一公請辭清華副校長是還不起房貸》在網上流傳。文章內容對施一公教授、宗慶后董事長及相關機構已造成了不良的影響，我們保留追究其法律責任的權利。希望媒體及社會不再傳播與之相關的報導和解讀，共同營造良好的網路輿論空間。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)