大立光成交量創今年新高 漲逾6%登月線 分析師：線型翻多

股王大立光 (3008-TW) 昨日由執行長林恩平主持召開法人說明會，並揭露首季純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元。雖然部分外資對大立光看法仍然保守，但大立光今 (13) 日成交量達 1800 張創今年新高量，漲逾 6% 並站上月線。分析師指大立光線型已翻多。

證券分析師張陳浩指出指出，目前大立光股價修正至 3000 元附近，第 1 季業績表現及第 2 季表現可望逐漸步出營運谷底，方向屬「正面」，且大立光法說會中未再如今年初法說會透露營運可能衰退的訊息，此點本身就是利多。

張陳浩進一步表示，在技術型態上，大立光的股價表現有量先價行的走勢，MACD 今天正式翻紅，技術線型也翻多。

大立光股價從去年 6075 元一路走跌到近期的 3000 元低價區，除包括舜宇光學等陸廠搶單所衝擊，張陳浩指出，大立光本身因進駐新廠學習曲線因素障礙影響良率，造成今年以來業績不振，毛利率也下滑，連帶引發外資不斷修正大立光本益比，而昨日大立光法說會中，顯示「沒有提出重大利空的本身就是利多」，生產良率可望改善，另外今年全塑膠鏡頭市場中，大立光仍具備競爭優勢。

大立光第 1 季財報，在今年第 1 季營收下滑的影響下，毛利率為 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元。大立光的今年首季獲利為 7 季以來新低，毛利率則為 8 季以來的新低點。

大立光執行長林恩平指出，第 1 季獲利的下滑，主要是營收規模的縮小及新機種導入造成良率的降低所致。