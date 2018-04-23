〈大立光股利登頂〉每股擬配72.5元現金創新高 將發出逾97億元現金

股王大立光 (3008-TW) 今 (23) 日召開董事會，會中決議擬對去年盈餘每股配發現金股利 72.5 元，創該公司每股股利配發新紀錄，一旦此案獲股東會通過，將配發出高達 97.25 億元現金給股東。

大立光先前董事會已決議將在 6 月 12 日召開股東會，今天的董事會並決議擬配發去年股利每股 72.5 元，盈餘配發率為 37.43%，略遜於去年的 37.47% 配發水準，而以今天的大立光收盤價 3255 元計算，大立光股利的現金殖利率約為 2.23%。

大立光目前的台中精密機械園區二廠持續進駐人員及設備之中，大立光也依本身的資本支出及資金需求，以維持上一年的盈餘配發率水準。

大立光在今年第 1 季營收下滑的影響下，毛利率為 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元。大立光的今年首季獲利為 7 季以來新低，毛利率則為 8 季以來的新低點。

大立光執行長林恩平在法說會中指出，第 1 季獲利的下滑，主要是營收規模的縮小及新機種導入造成良率的降低所致。

大立光今年第 1 季業績，營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，大立光今年首季毛利率季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，第 1 季稅後純益季減 53.31%，年減 29.76%。