5G爭奪白熱化 中興遭美封殺 倒逼中國自主科技產業

彭博分析師 Shelly Banjo 認為，美國政府對中興通訊 (000063-CN) 長達 7 年的直接禁購，給予了中方更充足的理由來加大科技投入，進而將加快中美兩國在科技領域的進一步競爭。

5G 仍然是美國對中國進行限制的出發點，分析師對《21 世紀經濟報導》表示，除了被美國外資投資委員會 (CFIUS) 點名並已在美國遭遇多項挫折的華為之外，中興也在 5G 戰爭的前沿。

僅在 2017 年，中興就曾在 5G 領域取得過多項重要突破。2 月，中興發佈了 5G 全系列預商用基站，並首發基於 IP + 光的 5G 承載方案 Flexhual；10 月，中興又與義大利 Wind Tre 和 Open Fiber 合作，啟動了歐洲首個 5G 預商用網路；12 月，中興推出了基於服務化架構的 5G 核心產品。

事實上，3 月被美國政府叫停的「博通 / 高通」併購案的一處細節，就曾透露出美國政府在 5G 領域對來自中國企業的挑戰的擔憂。在高通 (QCOM-US) 公佈的一份 CFIUS 於 3 月 6 日寫給博通 (AVGO-US) 和高通雙方的信件中，CFIUS 曾解釋稱，其干涉此次併購的主要原因在於擔心該併購會削弱高通的競爭力，使得華為等中國公司在 5G 標準制定上的影響力擴大。

CFIUS 在信中表示，在 3G 和 4G 時代，高通均為規則制定上的領導者，而這些優勢也使得高通在 5G 科技發展和標準制定上依然居於領先地位，而 5G 標準的制定將顯著的影響到美國「國家安全」。

「這至關重要，因為一個被削弱的高通將留給中國一個空間，其可以拓展自己在 5G 標準制定進程中的影響力。作為其搭建 5G 科技的努力的一部分，包括華為在內的中國企業，已在 5G 標準化工作中提升了他們的參與度。」 信中寫道，「考慮到關於華為和其他中國通訊行業公司相關的、眾所周知的國家安全隱憂，中國如在 5G 領域取得支配地位將對美國國家安全造成巨大的負面影響。」

中國在科技領域持續大力度的投入和取得的成績，已經讓科技巨頭美國忌憚。市場普遍認為，美國制裁中興後，中國對晶片、人工智慧、5G 的投入力度將進一步加強。

上述分析人士表示，2016 年華為 Polar 編碼方案入選 5G 短碼信令標準，為中國在通信編碼基礎上站穩腳步，而第 3 代合作夥伴計畫 (3GPP) 確定 5G eMBB 場景之通道編碼技術方案採用 Polar 碼作為控制通道方案，對於中國業者來說，唯有當選採用方案後，才能為自己在產業發展上佔有關鍵角色，未來對於投入晶片、零元件、設備也更加有優勢，即產品研發更具先發影響力。

加上華為將推出 5G 晶片，逐步突破核心晶片、高頻器件等關鍵環節 (未來將逐步掌握 5G 終端、晶片、元器件等)，有利於支援 5G 技術發展與產業生態鏈建立。