〈報稅看這裡〉境內、境外基金課稅大不同 一張表搞懂基金報稅

5 月的報稅季即將到來，過去一年投資市場表現強勁，也讓許多投資人開始為了獲利要不要繳稅而傷腦筋。近年來基金成為非常普遍的理財工具，相信對大部分基金投資人來說，買基金要不要課稅可能也是一知半解，鉅亨基金交易平台將針對境外、境內基金獲利如何課稅做一說明，教投資人聰明買基金也能當節稅高手。

鉅亨基金交易平台指出，首先投資人要先分清楚自己買的基金是境外基金還是境內基金，簡單來說，境外基金是註冊在海外，來台銷售的基金；境內基金則是由國內投信發行的基金。

投資境內基金 僅配息要課稅

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，至於基金如何課稅，要先將基金收益的來源分為買進與賣出的價差，也就是俗稱的資本利得，與基金的配息這兩個部分來看。

就境內基金而言，不管基金的投資標的是國內、還是海外的有價證券，買賣差價的獲利都是不課稅的，但在「基金配息」部份，如果配息來源是來自於國內的有價證券，則要併入利息、股利所得之內合併計算，只要每年不高於新台幣 27 萬元，就不會被課到稅；超過 27 萬元免稅額的部份，就要納入個人的綜合所得稅課徵。

國內投信發行的海外基金配息部份，舉例來說，投資人買了一檔全球新興市場債券基金，這檔基金的配息按照現行規定來看，這部份配息所得會被視為「海外所得」，因此會納入最低稅負制中來課徵。

最低稅負制 境外基金大戶一定要懂

朱挺豪進針對 1996 年正式上路最低稅負制指出，其中「海外所得」部份從 2010 年開始納入申報，包括前述國內發行投資海外的基金配息部份，另外，境外基金的資本利得與配息也都納入了課徵範圍。

但嚴格來說，最低稅負制也算是「富人稅」的一種，因為要同時滿足第一，個人海外所得達 100 萬元，第二，加計其他中華民國來源所得後，全年所得超過 670 萬，第三，計算出來的最低稅負之基本稅額大於綜所稅的一般稅額以上三個條件，才需繳納差額的課稅。

境外基金與免稅天堂

朱挺豪指出，如果投資人仔細讀過境外基金的文件，可能會發現許多境外基金雖然總部在美國、英國或法國，但他們的共同基金的註冊地卻是在盧森堡、開曼群島以及百慕達等小地方。看到這樣的情況，大多投資人可能曾覺得納悶，甚至感到擔心，但其實這是因為這些地方通常是免稅或是稅率很低的地方，對外來設立的投資公司都有投資獲利免稅的優惠，意味境外基金公司如果註冊在這些地方，基金的投資獲利通常都有免稅的好處，長期下來藉由這些免稅天堂，基金投資人的基金淨值就不會被稅賦給侵蝕。

整體來說，投資境外基金投資人可以不管獲利來源是資本利得還是配息，只要個人總獲利每年沒有達到新台幣 100 萬元，都還是免稅的。當然，如果是基金大戶，每年都超過免稅的額度，那代表您財力雄厚，就算繳點稅相信也不會太抗拒。