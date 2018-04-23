【豐銀投顧】匯率尚未止穩前 部位宜縮不宜伸

筆者根據摩根引用彭博的資料觀察，發現外資今年對台股不像 2016 年般憐愛，當時外資全年共買超台股 109.5 億美元，但今年從元月至今，外資不但沒有買超台股，至上週的資料，外資至今已賣超 31 億美元，折合台幣早就超過千億元。台股經濟數字不斷正成長，到底發生什麼事？其實不只台股，南韓、日本股市也遇到同樣的問題，外資從台股乃至於亞股撤離是一個正在發生，甚至已經發生的事實。因此未來就算技術面很漂亮，投資的部位仍然宜小不宜大; 操作的時間仍然宜短不宜長，行情雖不至於全面轉空，但至少在這邊是不能押大部位的。

那麼究竟是什麼原因造成亞股普遍的弱勢？其實歸根究底應該與中美之間的貿易戰有關。這一次中興事件其實正是給大家一個反省的好機會。沒錯，中國在改革開放之後的確有許多企業快速的成長且在極短內就有驚人的成績。但若仔細觀察，中國的這些大企業進步的都不是核心的技術。以這次中興的事件來說，只要不賣晶片給中興，幾乎可說是不死也半條命，最後只能跟美國認罪協商。所以原來我們媒體一再批評台灣企業的不爭氣、虛弱、墜落… 等批評，其實都過於嚴苛。看看，沒了晶片，中興、華為、支付寶、人工智慧、5G… 等幾乎都要停擺了。鄰近的台、日、韓多少都會受到影響，不是嗎？

本週的重點還是一樣，見台股何時量縮，而且是極度量縮，才可視為初步止跌。這已經是筆者講過無數次幾乎變成「常識」的論點了。有參加筆者群組的人都知道，筆者有一套分析量能極為精確的工具，該工具多次準確的抓到台股波段的起漲點，上週五及今日有許多人都急於進場做多，但筆者的動能偵測工具顯示賣壓並未竭盡，因此不能急於進場。今天果然拉高失敗最後又下挫近百點，其準確度可見一般，實在是操作期貨的好工具，若有興趣者可加入群組多多研究，此段期間盤勢極不穩定，請務必減少操作的部位，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師