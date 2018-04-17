川普對俄制裁踩剎車＋Fed三巨頭就緒 黃金後市不妙

鉅亨網新聞中心 2018年4月17號12點40分

黃金傳來利空消息，美國總統川普據悉對制裁俄羅斯「踩剎車」，加上聯準會 (Fed)「三巨頭」人選就緒，這對黃金後市恐怕不妙。

FX168 財經網報導，海莉 (Nikki Haley) 周日 (15 日) 宣佈俄羅斯將因「使敘利亞政府在內戰中使用化學武器」遭受第 3 輪制裁，俄羅斯政府迅速譴責這是「國際經濟掠奪行為」。

不過，《華盛頓郵報》報導稱，除非俄羅斯觸發了另一起會引起美國制裁的事件，否則川普不會對俄進一步制裁。海莉的言論是「錯誤陳述」。

目前來看，川普在對俄制裁方面及時踩住了刹車，令市場避險情緒有所回落。

此外，據《華爾街日報》週一 (16 日) 報導，川普將提名太平洋投資管理公司 (PIMCO) 經濟學家克拉里達 (Richard Clarida) 為美國聯準會 (Fed) 副主席，提名 Michelle Bowman 為 Fed 理事。白宮也對此進行了證實。這兩項提名都需要參議院的批准。

儘管 Clarida 批評過 Fed 與市場的溝通機制，但基本贊成葉倫領導下的逐步升息和縮表政策。

至此，Fed「三巨頭」人選均就緒，若得到參議院聽證會通過，那麼當前的組合整體而言是略偏鷹派的，對黃金多頭來說並不是一個好消息。

至於其他地緣政治風險方面，分析師認為，目前敘利亞局勢不會升級成為更大規模的衝突，與此同時，有關中美貿易戰、通俄門方面還缺乏消息面的進一步發展，風險情緒可能會有所回歸，黃金料將陷入盤整。

自 1 月以來，金價一直呈橫盤整理，受助於地緣政治憂慮，但受美國升息預期抑制，在 1 月、2 月和 4 月高位 1360-1365 美元遇到強勁技術阻力。

美銀美林 (BofAML) 週一 (16 日) 發佈報告指出，如果黃金價格依然無法升破 1350-1375 美元的長期阻力區間，市場將會在本季內看到三頂形態的構成。

該行分析師補充道：「雖然金價需要一路跌破 1300 美元關口才能明確走勢逆轉，但長時間徘徊在高位附近依然是負面的，尤其是現在成交量正在萎縮。」

The Motley Fool 作者 Sean Williams 撰文指出，自 2017 年 12 月 29 日突破 1300 美元以來，黃金一直沒有回頭。黃金交易價格已經有 105 天沒有活躍交投於 1300 美元以下，為自 2013 年 6 月以來最長的一次。毫無疑問，自 2013 年 6 月以來，金價曾在相當多的情況下超過 1300 美元，但直到上周之前，金價從未在多於 101 天時間內（2016 年 6 月 24 日至 2016 年 10 月 3 日) 維持在這一水準上方。

現貨黃金走勢

布朗兄弟哈裡曼公司 BBH 在週一發佈的報告中稱，美國和其他國家針對敘利亞週末的軍事打擊可能不會對市場產生重大影響，且貿易緊張局勢也出現喘息。

市場雜誌 Morrison 的編輯肯莫里森預計金價將回檔。他表示，上周大幅上漲應對了美國在敘利亞的軍事行動威脅，伴隨著大量的新資金湧入黃金。但緊張局勢明顯緩解，加上 1 月和 2 月雙峰高點的迅速反彈，昨日大部分資金出逃。

肯莫里森預計，如果沒有新的催化劑，來突破 1370 美元上方阻力，黃金價格將會下跌，但仍然會保持一定的政治風險溢價，未來一周將測試 1330 美元的小幅趨勢線支撐。