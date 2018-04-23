委國黃金量預計明年中見底 分析稱：伊朗可能是買家

上週五（20 日），土耳其匯回存在紐約聯儲 (NT Fed) 所持有的所有黃金，有意使用黃金來取代美元交易原油。值得注意的是，土耳其並不是第一個從西方國家收回黃金的國家，近年來，德國、奧地利、和荷蘭都有實行此事宜。委內瑞拉前領導人查韋斯（Hugo Chavez）也曾要求位於離岸中央銀行的所有委國黃金返國。查韋斯當時表示，他是為了人民福祉才做這件事。

上週，Caracas Capital 投資銀行的 Russ Dallen 向客戶提道委內瑞拉近期的黃金用途。內容指出，於 2011 年 9 月，委國的黃金存底為 212.69 億美元，但在 2016 年上半年用於支付位於瑞士的債務後，其黃金存底已下調至 77 億美元，至 2017 年 11 月大約持平。

委國黃金用量大 / 圖：ZeroHedge

然而，在 2017 年最後 2 個月，委國因需償還債務，故減持了約 11 億美元的黃金，至 2017 年 12 月 31 日黃金庫存量為 66 億美元，而今年 1 月份又耗盡了 5 億美元的黃金量。

《ZeroHedge》則警示投資人，委國 3 個月內花費的 16 億美元黃金量，可能並非償還債務使用。

委國黃金儲備量圖 / 圖：ZeroHedge

著名投資人 Dennis Garman 週五（20 日）也向投資人寫道，「從委內瑞拉目前使用黃金的速度來看，明年（2019 年）5 月或 6 月將是黃金庫存見底的時候，213 億美元的黃金量也將於 7 年來使用完畢」，他認為這個原油出口國的資金已到極限。

《ZeroHedge》呼籲，市場應該思考購買委國黃金的國家或組織究竟是誰？同時《ZeroHedge》也提道，伊朗目前的黃金庫存量為 591 噸（相當於 248 億美元）。