一季度內地貨幣基金表現最佳 股票基金最差

根據天相投顧的統計，截至一季度末，118家基金公司旗下公募基金利潤合計682.05億元，較去年四季度減少635.58億元。貨幣基金平均單檔基金淨利潤高達1.25億元，成為最賺錢的基金品種。

從產品類型來看，貨幣基金成為一季度利潤最高的基金品種。天相資料顯示，626只貨幣基金利潤總額高達785.04億元，平均單檔基金淨利潤1.25億元，在所有基金類型中最高。從單只產品可以看到，在所有類型基金中，盈利排名前三的都是貨幣基金，天弘餘額寶以166.36億元位列第一，占貨基總利潤的21.19%。

債券型基金是除貨幣基金之外最賺錢的類型，截至4月21日，一季度有統計資料的1823只債基總利潤273.5億元，單只平均1500.41萬元。其中，機構定制的定開發起式債基，尤其是規模上百億的基金，對總利潤貢獻較大。

在基金的平均利潤中，保本型產品以1083.14萬元的平均利潤位列貨幣型基金、債券型基金之後。混合型、股票型、QDII、商品型基金和FOF等，一季度單只平均利潤均告負。一季報資料顯示，有資料可統計的838檔股票型基金虧損196.08億元，平均單檔基金利潤為-2339.88萬元；同期2653只混合型基金的平均利潤為-593.05萬元。有市場分析顯示，一季度主動權益類基金表現不盡如人意，很大程度上跟年初A股遭遇較大調整、以及市場風格切換等因素有關。

來源: 騰訊新聞自媒體

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