擴產效益逐步顯現 宜特估營收可望呈現階梯式向上

電子產品驗證服務公司宜特 (3289) 公布今年首季每股獲利 0.33 元，展望後續，拜擴產效益逐步顯現，公司預估營收可望呈現階梯式向上。宜特第一季合併營收約 7.4 億元，較上季減少 7.71%，比去年同期增加 23.4%。第一季營業毛利 1.63 億元，較上季減少 27.37%，比去年同期減少 3.08%。第一季毛利率為 21.96%，第一季歸屬母公司稅後獲利 0.21 億元，較上季減少 60.36%，比去年同期減少 36.26%。第一季每股淨利 0.33 元，較上季減少 61.18%，比去年同期減少 40.00%。

宜特表示，在第一季營收方面，雖適逢農曆年假期，第一季客戶工作天數減少，不過第一季營收與創單季歷史新高的 2017 年第四季營收相比，僅下滑 7.71%。而若與 2017 年同期相比，營收上仍強勁成長達 23.40%，來自於國際大廠客戶進案量 (case in) 的狀況與需求良好。

宜特指出，2018 年是宜特擴廠元年，雖第一季有季節性淡季因素，且擴產成本費用先行提列，導致單季每股淨利僅 0.33 元，不過隨著第二季宜特擴產的產能將逐步開出，特別是後續蓬勃的進案量，國際大廠訂單，包括車用電子、訊號測試與半導體先進製程等驗證分析需求訂單持續湧進，第二季營收有望階梯式向上，達規模經濟成長可期，效益逐季發酵。

宜特進一步針對汽車電子、物聯網驗證及半導體先進製程需求進一步說明。

在汽車電子上， 隨著近期汽車電子協會 (Automotive Electronics Council，AEC) 發布的 AEC-Q104 車用行業規範，定義了車用板階可靠度測試項目 (Board Level Reliability，BLR) 後，由於宜特板階可靠度耕耘已久，因此接獲多家國際晶片廠詢問，此將帶動宜特在車電驗證的未來營收成長。

而在物聯網驗證上，宜特 2018 年第一季相繼與 UL、DEKRA 在高速訊號傳輸 (HDMI、MHL、DisplayPort、USB) 及物聯網 (Wi-Fi) 上展開全面合作，預期也將在未來展現合作效益。另一方面，半導體先進製程驗證上，隨著國際大廠在先進製程競賽趨烈，眾廠紛擴大半導體設備採購規模，亦帶動宜特材料分析需求持續向上。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』