【羅際夫專欄】我要存退休金4：怎麼選投資標的

好一段時間沒寫退休的主題了，上次寫到該如何開始存「投資帳戶」，今天就更進一步來聊「怎麼選投資標的」，投資工具百百種，但我比較「老派」，若要存退休金，就選股票或共同基金。

如果你很專業，對全球金融市場很瞭解，你可以選全世界的股票，不過，我想，一般人就以台灣股票為主吧！畢竟離自己最近的市場，資訊要取得也容易，交易也方便。但上千檔的股票從何選起，說難也難，說簡單也簡單。

既然是為長期的資金做準備，走得穩比走得快更重要，所以，就挑市值大一點，長期以來有穩定配息的股票為主，台灣 50 指數的成份股是可參考的指標，至少它幫你先篩選了市值這個條件，有人會說，有些中小型股票股價爆發力比較強，為什麼不選？還是回到你買這股票的目的是什麼，既然要穩健，何必選波動大的標的呢？

至於配息，那就請自己做點功課慢慢挑。怎麼挑？我認為有一個條件可參考，如果一家公司在景氣不佳、股市空頭時還能夠配息給投資人，那就表示它有實力、禁得起考驗，選這種股票，至少你比較可以不必提心吊膽。當然，過去的績效不代表未來的表現，一旦你發現這公司配息愈來愈少，或是突然不配息時，那就得小心了。

只不過，可能挑出來了標的，你會發現買一張股票要數十萬元，甚至數百萬，買不起、買不下手，而且買的時間不好、買到高點，墊高了成本，雖說好股票回本的機率還是很高，但降低投資效率，這樣不優。

因此，你可以考慮用定期定額買零股的方式來存老本，而且一般人應該沒辦法 50 檔股票都買吧，所以你也可以直接買台灣 50ETF，這絕對不是幫基金公司打廣告喔，而是同樣的資金買一檔股票跟可以買 50 檔差別的思維，一樣也是可以用定期定額的方式操作。

也許你會問，除了台灣 50ETF 之外，可不可以投資一般的台股基金呢？當然還是可以，前面所提到標的選擇是基於「相對穩健」的考量，如果你還是想要積極一點存老本，共同基金確實是可以考量的選項。

一般的台股基金，中大小型股票都可投資，風險交給專業經理人來考量，只不過，眾多的台股基金怎麼挑，我會建議先選有歷史的基金，因為有一定時間的操作紀錄可參考，但「老」基金差異甚大，所以，要從這些「老」基金裡，找到長期績效都不差者 (怎麼看績效，以後再詳談)，但是規模太小者不推薦，因為基金「養不大」一定是長期的「營養不良」，規模在 10 億元台幣以下的基金先以刪去法排除。

投資自己熟悉的台灣股市相關標的固然不錯，但如果只押在一個市場，風險集中了些，所以，如果資金許可，可以選擇投資在國外市場的共同基金，至於選基金的「眉角」留待以後再說。

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