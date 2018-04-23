日媒：東芝半導體出售案5月若未得中國批准 將取消出售

日本東芝公司 (6502-JP) 週日（22 日）表示，如果日本東芝公司未能在 5 月份獲得中國反壟斷監管機構的批准，將取消其 186 億美元的內存（記憶體）晶片部門出售計劃。

東芝股價週一（23 日）早盤股價微升。

東芝股價日線趨勢圖

去年，東芝在旗下 Westinghouse 核電部門的數十億美元虧損使財務陷入危機，不得不出售記憶體部門。最後由美國私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）牽頭，包含蘋果 Apple (AAPL-US)、戴爾電腦 Dell、與南韓的 SK 海力士 (000660-KR) 等的聯盟贏得了該記憶體晶片的購買權。

然而，目前東芝半導體出售案的最新發展為：東芝無法在 3 月 31 日的約定期限內完成出售，東芝仍在等待中國的反壟斷機構批准該出售案。

《每日新聞》報導，東芝去年底向外國投資者發行了一筆 54 億美元的股票，現在它已經決定不需要出售半導體部門來募款，但此事並未引述任何消息來源。

「東芝已經做出決定，認為出售半導體部門沒有必要，因它不再處於破產狀態」，該報報導補充說，如果出售最後沒有完成，有意將記憶體部門分拆上市。

東芝發言人表示，該公司仍在努力盡快完成出售。

今年 4 月初時，東芝執行長暨董事會長車谷暢昭（Nobuaki Kurumatani）還曾表示，除非情況有任何「重大變更」，公司不會取消出售這個方案。