海航繼續甩賣資產：減持德銀股份，仍堅持不會徹底清倉

海航集團周六披露，已小幅減持其在德意志銀行的股份，持股比例從 2 月的 8.8% 降至 7.9%。不過，海航同時強調，繼續作為德銀主要投資者的承諾保持不變。

本次減持主要是海航允許其用於股權融資的一項複雜衍生品交易到期，不再續作。海航原本是德意志銀行的最大股東，經過年初的減持之後，最大股東讓位給卡塔爾王室。

今年 2 月中旬，海航曾減持德意志銀行股份，從約 10% 減少至 8.8% 左右，套現約 3 億歐元。當時路透稱，此舉旨在應對海航自身的流動性緊張問題。

值得注意的是，當時為海航處理德銀持股事宜的資產管理公司 C-Quadrat 發言人表示，海航沒有進一步減持的計劃。

「買買買」與「賣賣賣」

海航集團當前仍身處財務困境，最近數月已拋售多項資產以應對流動性不足的問題。

根據彭博社上個月的報導，今年上半年海航計劃處置約 1000 億元資產來償還債務，其中，第一季面臨的流動性缺口達到 150 億元。彭博社一項統計稱，海航目前已經出售和正在出售的海外資產超過 90 億美元。

根據富力地產昨日的公告，海航將位於海口的房地產龍頭項目海航首府項目轉讓給富力地產，價值約 57 億元，且溢價不高。該項目年初已有兩棟樓封頂，距離出售近一步之遙。

根據港交所披露資料，本周海航旗下子公司清倉廣州農商行 H 股，套現約 15.12 億元。

上個月，彭博社報導稱，海航計劃拋售所持希爾頓酒店股份。該集團在一年半前斥資 65 億美元增持希爾頓股份至 26.1%，成為其最大股東。

這與此前兩年海航豪擲 500 億美元在海外市場大筆掃貨形成了鮮明對比。

海航集團董事局副董事長、首席執行官譚向東去年年底公開表示，「不讓投的我們堅決不投，以前讓投現在不讓投了，我儘量退出，投的地產我就退出交給投資資金，我買的樓，賣。」

海航在國務院發布《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》之後不久便發文表態，計劃 5 年內新增海南始發國際航線 40 條，力爭在未來三至五年內實現海南開通國際航線 100 條及入境遊客量達到 200 萬人次發展目標，「海航集團將全力助推自由貿易港建設，報效海南。」

『新聞來源／華爾街見聞』