韓航總裁道歉：2女不成熟行為 是我的責任和過失

南韓大韓航空公司 (003490-KR) 會長兼行政總裁趙亮鎬 (Cho Yang-ho)，周日 (22 日) 就 2 名女兒先後因行為跋扈行徑鬧出風波而公開道歉，並宣布 2 名女兒即時辭去在公司內擔任的所有職位。

趙亮鎬次女趙顯旼 3 月涉嫌在商務會議上向廣告公司經理的臉部潑水，鬧出「潑水門」風波，正接受警方調查；其長女趙顯娥則於 2014 年在一班由紐約飛南韓的大韓航空客機上鬧出「果仁門」風波。

趙亮鎬發表聲明說：「作為大韓航空會長及父親，我對 2 名女兒的『不成熟』行為非常抱歉，所有發生的事件都是我的責任和過失，我真誠向公眾道歉。」他說，大韓航空會在董事局領導下加強管理，展開新的一頁。

35 歲的趙顯旼原為大韓航空高級副總裁，主管公司廣告事務。據廣告業人士透露，3 月 16 日，趙顯旼在大韓航空仁川機場總公司，向一間廣告代理商的經理大聲喊叫，並用水潑臉將其轟走。原因是該廣告經理在會議上，未能就有關大韓航空英國廣告的提問準確回答。趙顯旼的跋扈行徑遭媒體曝光後，隨即引發眾怒。

她在事件傳開後，發電郵向廣告代理商和大韓航空全體員工道歉，但眾怒難息，大韓航空日前表示，鑑於警方開始調查趙顯旼在事件中是否濫權或違法，公司決定暫停趙顯旼的高級副總裁職務。

南韓警方針對「潑水門」事件展開刑事偵查，上周日傳訊事發時在場的大韓航空員工，上周一又傳訊在場的 8 名廣告代理商的目擊者，比較雙方陳述內容，還原事發經過。首爾江西警察署上周四上午又到位於江西區的大韓航空公司總部搜查取證。

在南韓，向他人臉部潑水可以構成襲擊罪。2015 年，1 名主婦在激烈爭辯中向 1 名房地產中介潑水，被判罰約 650 美元 (約 19000 元新台幣)。

趙顯旼的胞姊、大韓航空前副社長趙顯娥在 2014 年 12 月鬧出「果仁門」風波，她乘搭家族經營的大韓航空客機從紐約甘迺迪機場飛往南韓仁川時，因不滿空姐未遵守客艙服務手冊，沒有把果仁放在碟子裏而是整包遞給她。她當時下令空姐和乘務長下跪道歉，並硬要求機長將已進入跑道的客機掉頭開回登機口，將乘務長和空姐趕下客機，造成客機延誤。

趙顯娥因違反《航空保安法》等多項罪名成立，翌年被判囚 1 年；但首爾高等法院該年 5 月改判她緩刑 2 年，當庭把她釋放。她上月返回大航航空旗下的酒店擔任行政工作。

大韓航空今 (23) 日股價最新報 33950 韓元，上漲 1.80%。