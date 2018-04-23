【大慶證券】投顧盤前－美公債殖利率創高 台股面臨半年線保衛戰



◆盤勢分析

由於蘋果手機銷售不如預期，拖累股價下跌，加上美國 10 年期公債殖利率在通膨預期增加影響下，再創 2014 年以來高點，接近 3% 關卡，導致美國四大指數上周五全面開低走低，道瓊指數跌破半年線並回測 10 日線，費半指數也再測前低，顯示就技術面而言美股面臨修正風險，但考量本周超過 1/3 的企業將公布財報，有望減緩股市下跌幅度，研判美股將延續區間震盪走勢，持續留意美元、公債殖利率與企業財報的影響。

亞股上周五終場均以下跌作收，在台積電表示手機產業需求減緩的情況下，相關科技股表現疲弱，拖累亞股上周五再次回檔修正，其中，陸股在市場信心不足下已跌破 3100 點關卡，回吐前兩日漲幅，日、韓股市漲幅也受到壓抑，終場留下上影線，在不確定因素包含財報、貿易戰等依舊干擾的情況下，研判股市將持續震盪整理。

受到台積電法說會表示今年營運展望不如預期的影響，使得台積電 ADR 大跌拖累費半指數重挫 4.3%，沖擊台股上周五開盤即重挫 169 點，呈現跳空開低走低格局，盤中雖因部分中小型股翻紅的拉抬下走揚，但終場仍以下跌 191 點至 10779 點作收，回測半年線關卡，量能則震出 1553 億元。從盤後籌碼來看，外資上周五期貨多單減少 19080 口，淨多單口數降至 31033 口，加上外資無法延續動作轉而再次大幅賣超現貨 207.5 億元，顯示外資短線態度依舊中性觀望，加上以技術面而言，目前日 KD 交叉向下、MACD 柱狀體也翻黑，研判台股短線將在半年線附近震盪修正，待市場賣壓出籠後指數才有望回穩。以盤面來看，上周五權值股僅有少數二線金融股如開發金、玉山金、新光金以及原物料股如台塑、亞泥、台塑化等表現較為強勁之外，相關電子權值股在台積電帶頭下殺下，包含大立光、鴻海、可成、聯發科等均同步下跌，是拖累台股重挫的元兇。中小型股上周五則以生技及原物料族群表現相對抗跌，指標股如生展、雙美、中裕、美時、台塑、台達化、國喬、中石化等，而先前強勢的被動元件、矽晶圓、工具機等族群則是呈現漲多拉回的格局，包含華新科、奇力新、中美晶、合晶、上銀等終場均翻黑，操作不宜追高，目前在大盤表現較為疲弱的情況下，盤面表現以個別族群點放為主，可以生技、塑化、紡織、水泥等傳產股作為布局方向。

