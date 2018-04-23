【永豐期貨】台指選擇權盤前－台積電法說利空引發賣壓 外資多單減碼口數紀錄新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 181 點至 10786 點。價差方面，台指期轉為正價差 6.62 點，電子期正價差縮至 0.07 點，金融期逆價差縮至 - 0.08 點。現貨部分，三大法人賣超 218.29 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 22986 口，使留倉部位轉為淨空單 - 3845 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 19129 口至 31033 口，減碼口數創紀錄新高；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 14692 口至 5469 口。

週四美股受台積電法說利空拖累，費半與那斯達克雙雙收黑，加上台積電 ADR 收跌 5.7%，台指期早盤延續前晚盤後盤跌勢以大跌近 1% 開出，且現貨開盤台積電一度大跌 16 元，現貨開盤跌幅更為加重，電子期受到電子股全面走軟影響，盤中跌幅超過 3%，且摩台期跌幅也領先台指期，顯見外資賣壓沉重，前三十大權重股當中僅台塑化與台塑力守紅盤，其餘全數收黑，除台積電大跌外連帶半導體類股如南亞科、旺宏等跌幅在 3%~6% 間，蘋概股也同步拉回，本波相對強勢的可成大跌 6% 以上領跌蘋概股，所幸櫃買指數在生技類股力撐紅盤帶動下僅以下跌 0.78% 作收，終場加權指數下跌 191.84 點或 1.749%，收在 10779.38 點，成交量能 1557.69 億，較前一日增加 0.39 億。技術面來看，週五日 K 終結連二黑並反轉跳空向下摜破半年線支撐，短中期均線同步下彎，指數昨日假突破三角收斂型態週五反倒出現真破底走勢，多項技術指標也再度出現空方訊號，加上國際股市震盪劇烈仍未穩定，上檔壓力有逐漸下移跡象，若半年線未能迅速站回恐有回測年線壓力。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 11300 下移至 11100 點，賣權未平倉最大量維持在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 大幅降至 1.22，創 3 月 23 日以來新低，主因為週選擇權買權未平倉大幅增加，其中 10850 至 11000 四檔履約價的買權 OI 增量均高達 1 萬口左右。選擇權籌碼面來看，指數近期的上檔壓力較沉重。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。