

◆盤勢分析

1. 美國 10 年期債券殖利率週五進一步走高，上升至 2.96%，創 2014 年以來高點。已有約 16% 的 S&P 500 企業公布了財報，其中 81.5% 獲利高於預期。本週將是本財報季最忙碌的一週，逾三分之一的 S&P 500 企業將公布季報，包括英特爾與微軟。摩根士丹利表示 6 月結束的一季，蘋果的 iPhone 銷售令人失望，蘋果股價下跌 4.1%，壓垮了科技股，上週五美股下跌，跌幅介於 0.82 至 1.27％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於擺脫盤整。

（2）均線：支撐為 03/23 至 03/03 低點 (10,758 10,638)，壓力為月線附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復半年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。

4. 中美貿易摩擦出現轉圜跡象。美國財長穆欽（Steven Mnuchin）昨（22）日表示，願意前往中國大陸就經貿問題進行磋商，並對中美貿易達成共識持「謹慎樂觀」態度。對此，中國商務部在第一時間表示歡迎。若穆欽訪中成行，雙方日益升溫的貿易緊張關係或有望得到緩解。中美貿易攸關全球經濟成長。

5.2330 台積電本季營運遭逢逆風，下半年 7 奈米發威，可望獨拿蘋果 iPhone 新機的 A12 處理器訂單，並將跨足 MacBook 處理器領域，帶動業績回神。包括摩根大通、瑞信、里昂、花旗等外資券商，均抱持正向觀點。台積電下半年業績仍須視蘋果產品拉貨強度而定。

6. 汽車零組件連續兩年受台幣升值嚴重影響獲利，近期有機會出現轉機，在新台幣兌美元回貶下，以外銷為主力的和大（1536）、堤維西（1522）與東陽（1319）等零組件廠競爭力與獲利可望回升。台幣回貶也將有利外銷產業毛利率回升。

7. 美股再度出現修正，對台股就有一定壓力，而太陽能電池廠茂迪（6244）的大股東台積電（2330）選在此時申報將處分 9,700 張持股，對茂迪今（23）日股價而言，難免有雪上加霜的壓力。觀察茂迪能否守穩季線。

8. 為提昇股東權益及每股獲利能力，5317 凱美董事會通過擬辦理現金減資退還股東股本，減資比率約為 25%，等於股東每股可再領到 2.5 元，加上現金股利 1.3 元，今年股東將領到每股 3.8 元。以凱美 20 日收盤價 57.7 元計算，現金殖利率近 6.6%。留意業外收益僅一次性，非穩定獲利。

