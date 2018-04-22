美國財長姆努欽考慮來華磋商 中國商務部：歡迎！

摘要：在中美貿易爭端之際，美國財長姆努欽表示願意赴中國訪問，對中美貿易達成共識持謹慎樂觀態度。隨後，中國商務部新聞發言人表示，中方對此表示歡迎。

當中美兩國貿易戰激戰正酣，市場擔憂加劇之時，美國方面似乎希望局勢得到緩解。

據央視新聞，美國財政部長史蒂芬 · 姆努欽暗示可能會訪問中國，此舉或有助於緩解全球兩個最大經濟體之間日益加劇的貿易緊張關係。中美貿易爭端，很可能會破壞全球經濟復甦。

周六在華盛頓召開的國際貨幣基金組織年度會議上，姆努欽表示「正在考慮這次訪問」，但表示不會對訪問具體時機做出評論，也沒有得到任何證實。」他進一步表示，對與中國達成協議、彌合雙方在貿易問題上的分歧「持謹慎樂觀態度」。

而據最新消息，商務部新聞發言人在今上午的新聞發布會中，就美國財長姆努欽表示考慮來華磋商表示：

中方已收到美方希望來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。

在 IMF 年會上，各國財長和央行行長們在近期全球經濟評估報告中，將貿易爭端視為 7 年以來，對全球經濟增長最強勁的威脅。正是在這樣的背景下，姆努欽做出了上述表態。

年會期間，他會見了前來參會的新任中國人民銀行行長易綱。兩人的會談聚焦貨幣政策和金融合作，包括中國進一步向全球開放銀行和保險等金融服務市場。美方對此表示讚賞。

易綱在年會中表示，中國將大力推進金融領域改革開放，大幅放寬市場准入限制，創造更有吸引力的投資環境，加強知識產權保護，積極擴大進口，計劃逐步取消對外國汽車、船舶和飛機製造商的限制。

國際貨幣基金組織 (IMF) 第一副總裁利普頓 (David Lipton) 表示，「時機很好，但風險越來越大。」

在貿易戰的進展方面，央視新聞表示，此前，有接近白宮的消息稱川普政府將於本周公布對華 1000 億商品徵稅名單，但在過去的一周，白宮並沒有公布所謂的 1000 億清單。此外，美國還曾聲稱要在周一宣布對俄羅斯進行新一輪經濟制裁，但周三川普又宣布將暫時不對俄羅斯進行制裁。

很多分析認為，從白宮辦公廳主任、國務卿到國家安全顧問和高層經貿幕僚，總統川普在短短幾個月時間內把身邊要員幾乎換了個遍，後果之一是政策常常缺乏延續性，幕僚和總統本人表態不一 。

另一方面，朝鮮昨日宣布暫停核武器試驗。姆努欽說，中國在支持美國對朝鮮的制裁方面一直「非常有幫助」，他對暫停核試驗表示歡迎，並稱將繼續實施制裁和壓力，直到朝鮮以可核實的方式放棄其核武器計劃。

『新聞來源／華爾街見聞』