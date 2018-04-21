中海油(00883-HK)首季油氣產量微增惟收入大升

中國最大離岸石油及天然氣生產商—中海油(00883-HK)周五公布，今年首季的油氣產量同比上升0.8%，但受助於國際油價大幅回升，期內油氣銷售收入增約11%。

中海油首席財務官謝尉志在電話會議上表示，「今年開局非常好，產量保持平穩、成本繼續得到有效控制、油價氣價非常好，為公司完成年度預算打下很好的基礎。」

據公告，中海油於2018年1-3月油氣產量為1.201億桶油當量，相當於全年預算約四分之一；上年同期則為1.191億桶油當量。

期內的油氣銷售收入425.4億元人民幣，同比增加10.8%，因期內平均實現油價上升23%至63.5美元/桶，平均實現氣價亦升7.8%至6.47美元/千立方英尺。

不過，今年首季資本支出96.6億元，僅佔全年預算700-800億元的13%左右。謝尉志說，一季度的投資通常偏慢，按此進度要完成全年預算壓力非常大，公司將與作業者密切溝通，目前沒有計劃對全年預算作出調整。

中海油此前給出2018年經營策略，全年產量目標4.7-4.8億桶油當量，與2017年的4.702億桶油當量基本持平或略有增長。

中海油昨天收跌2.42%，報12.92港元。

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