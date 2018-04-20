【港股解碼】落魄貴族依波路：放不下的身段vs救不回的業績

來自“鐘錶王國”瑞士，擁有162年歷史，產品在國際上屢獲大獎；港股上市3年多，股價最高時卻不過6.32港元、現價1.2港元左右。反差如此之大，但的確是同一家公司——瑞士鐘錶製造商依波路（01856-HK）。

瑞士依波路手錶 圖源：依波路官網

業績連連下滑，股價持續走低

之所以會有如此反差，是因為依波路進入中國市場的時機不太對。雖說早在1903年，中國市場上就已經出現了依波路手錶的身影，但直到2010年依波路才開始了在中國市場的高速發展。兩年後中國進行制度改革，“反貪反腐”背景下高端奢侈表市場發展迅速被遏制。再加上2014年以來香港零售業持續走軟，依波路近年來業績可想而知。

資料顯示，2012年以來依波路的歸母淨利潤持續下滑，2015年時更是扭盈為虧。截止2017年12月底，虧損仍處於進一步擴大狀態中；依波路實現年度營收也在政策和市場的雙重影響下於2014年開始下行，至今未能止住下滑趨勢。

依波路近5年財務狀況 製圖：筆者

業績不給力，市場看衰、股價下滑就成了必然。2016年7月，時為依波路第二大股東的力禾有限公司作價1.55億出售手中全部依波路股權予Top One Global，後者為依波路現任總裁薛由釗全資擁有。

欲收購外部公司，實現業務多元化

2017年5月，依波路就“建議收購恒榮國際貿易有限公司”對外發佈公告。公告指出恒榮國際有限公司為薛由釗全資擁有，主要從事買賣奢侈品牌手錶業務。收購意在合併恒榮國際之資源幫助依波路實現發展多元業務——通過參與本公司自有品牌之外手錶的銷售活動為依波路提供具有吸引的機會，從而加強收入基準。

簡單來說，若收購達成，依波路除設計生產自有品牌手錶外，還將從事買賣銷售其他奢侈品牌手錶。在奢侈表市場持續低迷的情況下，擴大經營範圍確實能增加營收，但也會讓依波路失去自身特色，從品牌商淪為經銷商。何況若收購案果真達成，依波路現有股權結構必然發生變化，薛由釗持有股份將進一步增加。

依波路現任總裁薛由釗先生 圖源：網路

依波路集團先後於2017年8月、11月、12月和2018年2月就延遲收購恒榮國際貿易有限公司一事發佈公告，並於2018年4月17日召開股東特別大會就收購進行表決，最終遭否決終止收購恒榮國際貿易有限公司。

依波路並未解釋不斷延遲及最終終止收購恒榮國際貿易有限公司的理由，筆者估計一方面是依波路差勁的業績難以支撐收購及收購完成後的運營，二是依波路其他股東並不願意依波路從品牌商轉型為經銷商。

只不過依波路現下雖暫時通過終止收購保證了品牌特色，卻還是要面對慘澹的經營業績。在天梭、浪琴等一眾品牌的衝擊下，依波路悠久的歷史對業績的積極影響已經越來越小。如果不能及時創新，最終被市場淘汰也未可知。

轉向線上，收效甚微

事實上，依波路也意識到了這一點。2017年10月和11月，依波路分別在京東和唯品會總部召開官方發佈會，有意識的加強同電商平臺的聯繫，從而打破線上線下消費場景的制約，依託電商大資料更好的完成產品銷售。

依波路唯品會官方旗艦店開業發佈會現場 圖源：網路

問題在於依波路手錶的定位是高端奢侈，而國人對於線上消費的認可度並不是特別高，一般貴重的物品還是更傾向於前往實體店挑選購買，培養國人線上購買高檔品的習慣需要時間。但依波路有一個明顯的優勢是價格相對親民，產品中既有上萬元的腕表，也有定價3000元左右的產品。一方面滿足了客戶的多元需求，更一方面也可幫助用戶完成線上購買貴重品的過度，加快用戶習慣的培養。

遺憾的是從依波路2017年年度業績來看，轉向線上並沒能幫助依波路實現業績增長，收入甚至還同比下降了約8.7%。不得不說，想要重回舊日輝煌，依波路要做的還有很多！

■ 作者｜熊思怡

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