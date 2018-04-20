【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<不猜行情，紀律化操作。>

今天大盤在台積電重挫 6% 之下，拖累整體股市，終場大跌 191 點，以 10779 點作收，量能為 1553 億元。

重點持股報告。

(3265 台星科、5536 聖暉) 續抱。

(5425 台半) 昨天股價攻擊攻高，今天稍作休息。

(6613 朋億) 今天盤中攻擊衝高，未來機會仍大，續抱。

(9941 裕融) 大盤大跌，但是裕融卻逆勢攻高，感謝。

(6182 合晶) 股價小創新高囉。

(6153 嘉聯益) 在大盤不好的狀況之下，嘉聯益還是勇猛的創下波段新高囉，禮拜ㄧ請持續加油吧。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、3265 台星科、5536 聖暉、6182 合晶、6153 嘉聯益。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)