【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

暴跌近 200 點，恐慌性賣壓湧現，半年線亦無守！

今日台股開低跌破昨日才站上的五日線、十日線、月線、季線，隨後再度下殺，盤中一度暴跌逾 200 點，闖關 10800 整數關卡亦失守，連半年線的重要支撐亦無守，收了一根帶上影線中黑 K，而今日震幅只有 61 點之多，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線形成死亡交叉的格局，昨日才攻過的五日線、十日線、月線、季線再度形成壓力，再者，半年線亦，重新成為壓力，因此目前上檔有五日線、十日線、月線、季線及半年線的壓力，而從量能的角度來看，今日量能 1553 億，較昨日而言有稍顯的成長，顯示投資人恐慌性賣壓湧現；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

電子三巨頭牽動台股走勢，台積電力守年線及 228 元，距 266 元高點以來跌幅為 14.3%，外資持股仍維持 78.7%；鴻海 (2317) 股價破底，波段跌幅逾 32%，短線在 82.9 元留下影線，但外資對鴻海賣壓未停止，目前持股 45% 保衛戰；大立光 (3008) 波段腰斬大跌後，從 3000 元反彈至 3645 元，遇季線拉回整理，外資持股仍有 51.8% 以上。不過，可成 (2474) 外資持股衝破 71%，攀上歷史新高，穩懋 (3105) 外資持股比提升至 51% 以上，兩檔股價皆力挺在季線之上。

各類股中，紙業股異軍突起，榮成 (1909) 由黑翻紅，挑戰年線及 38 元，生技股的浩鼎 (4174) 新藥試驗獲美許可，股價開高走高，美時 (1795)、和康生(1783) 等續創波段新高，中小型題材股波動擴大，被動元件、矽晶圓、自動化股等漲多拉回，離岸風力發電的上緯投控 (3708) 衝上天價 192 元，但股價由紅翻黑，一度打入跌停 162 元，震幅高達 16.6%，IC 設計的威盛 (2388) 衝上 37.95 元漲停板，爆量換手後走低至 34.3 元，震幅 10.58%，大毅 (2478) 續創 58.4 元波段新高，但華新科 (2492)、國巨(2327)、禾伸堂(3026)、奇力新(2456) 等紛紛翻黑修正。