【華冠投顧】林驛銘:台積電跳水，台股跳空跌破半年線!小心多殺多!

美國科技股重挫，台股今日在台積電 (2330) 跳水大跌下，大盤指數開低震盪走低，終場下跌 191 點，以 10779 作收，成交量放大至 1556 億元，價跌量增格局，跌破季線，半年線以及 10900，10800 點整數關卡，周線下跌 186 點收黑 K 棒。

昨日已提醒大家小心，風險在美股，果然出現重挫! 而台股元凶就是台積電，昨日法說: 基於智慧手機與虛擬貨幣動能疲軟，下修全年營收增幅 10-15% 至 10%，股價大跌 15 元來到 229 元跌幅 6.33%。各位請注意虛擬貨幣動能疲軟! 這不就是老師在上個月一直不斷提醒大家挖礦股請您千千萬萬不能再碰，撼訊 (6150) 又跌停板! 股價收 190.5 元，短短 10 天交易日股價竟然從 420 元跌到 190.5 元，已腰斬啊! 族群其它像創意 (3443)，映泰(2399)，承啟(2425)，青雲(5386)，麗臺(2465)，技嘉(2376)，微星(2377).. 等也都已大幅度下跌! 要小心! 台積電股價今日最低來到 228 元年線位置，跌破 2/9 低點 228.5 元，已跌破相當於大盤指數 10189 位置，目前電子三巨頭台積電(2330)，鴻海(2317)，大立光(3008) 等已都為空頭走勢，大家接下來操作務必小心! 盡量保留現金! 強勢族群生技股中裕 (4147) 股價逆勢大漲 12 元再創波段新高，生展 (8279)，和康生(1783)，益得(6461)，雙美(4728)，美時(1795) 等生技股逆勢上漲表現亮眼，可留意! 強勢股: 堡達 (3537)，艾恩特(3646)，炎洲(4306)，台蠟(1742) 等，弱勢股: 華新科 (2492)，智邦(2345)，上緯股(3708)，可成(2474)，普瑞 KY(4966)，南亞科(2408) 等

台股跳空大跌，再度跌破季線，半年線以及 10900，10800 整數關卡，但盤面竟然只有一檔股票跌停板，可見市場投資人尚未恐慌，尚未出現非理性殺多! 因此，下周請小心多殺多! 操作建議: 切勿增加持股，趕緊! 趕緊! 調整持股!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!